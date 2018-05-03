AKP, aday adaylarıyla buluştu

AKP aday adayları buluşması programı Antikkapı’da gerçekleştirildi. Toplantıda 5 Mayıs’ta yapılacak temayül yoklaması öncesi aday adaylarına bilgilendirmelerde bulunuldu. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, ilçe başkanları, AK Parti İl yöneticileri ve aday adayları katılım gösterdi. AKP’de 25 Nisan’da başlayan aday adaylık başvuruları geçtiğimiz akşam 19.00’da sona erdi. Toplam 108 isim başvuruda bulundu.

“BİN 685 KİŞİ TEMAYÜLDE OY KULLANACAK”

Programın açılış konuşmasını yapan AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, “24 Haziran seçimleri için aday adayları başvuruları geçtiğimiz akşam sona erdi. İlimizde toplam 108 aday adayımız bulunuyor. 5 Mayıs’ta temayül yoklamamızı yapacağız. Ana kademe, ilçe başkanları, ilçe başkanları, ilçe gençlik ve kadın kolları başkan ve yönetimleri olmak üzere toplam 1685 kişi temayülde oy kullanacak.7 Mayıs’ta SKM çalışmalarımız başlayacak. Bizler SKM’nin verdiği görevleri yerine getireceğiz. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri olacak. Milletvekilliği seçimlerinde her seçmen kendi partisine oy verecek” dedi.

“ADAYLAR 21 MAYIS’TA YSK’YA BİLDİRİLECEK”

“Kocaeli’de 13 milletvekili çıkacak” diyen Eryarsoy sözlerini, “Hedefimiz 13’te 13’tür. İnşallah kendi rekorumuzu kıracağız. Adaylarımız belirleninceye kadar aday adaylarımız çalışmalarını sürdürecek. Adaylar 21 Mayıs günü YSK’ya bildirilecek. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde daha iyi bir geleceği kurmak için var gücümüzle çalışacağız. Tarihte ilk defa devlet başkanımızı seçeceğiz. Yolumuz bahtımız açık olsun” ifadeleriyle sonlandırdı.

“SİYASETTE FAZLA MASRAF YAPMAK DOĞRU DEĞİL”

Eryarsoy’un ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Siyaset kolay bir şey değil. Aday olmanın da bir heyecanı var. Siyaset ahlak zemini üzerinde yapılmalı. Her şeyden önce insan adayıyız. Önce insan olacağız. Ahlaklı olacağız. Bu ahlak ilkelerini bir kenara atarak siyaset yapanlar hep yanılıyorlar. Siyasette aşırı masraf yapmak da doğru değil. 108 aday adayımız var. Özellikle 24 kadın aday adaylarımızı tebrik ediyorum. Listemizde 13 aday belirlenecek. Zincirleri kırıyoruz. Ak Parti kadınları Türkiye’nin onurunu, şerefini yükseltti. Yerlerde sürünen bir ülkeydik. İMF borç vermese perişan olurduk. Şimdi namerde muhtaç değiliz. Bununla gurur duyun. Vatandaşın gönlüne g” şeklinde konuştu.