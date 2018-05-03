AKP’de 108 kişi aday adaylığına başvurdu

AKP’de 25 Nisan’dan itibaren başlayan ve yoğunluktan dolayı bugüne kadar uzatılan milletvekilliği aday adaylığı başvurularında toplam 108 kişi başvuru yaptı. Seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanmasının ardından AKP’de adaylık başvuruları dün saat 19.00 itibariyle sona erdi. Mevcut milletvekillerinin yanı sıra öncesinde partide görev almış birçok kişi adaylık için başvurdu. Ayrıca Başvuruların uzatılması ile birlikte bugün yapılması planlanan temayül yoklaması da 5 Mayıs Cumartesi gününe ertelenmişti.
İŞTE AKP’DE BAŞVURUDA BULUNAN İSİMLER
1. Abdin Öztürk
2. Abdullah Zorlu
3. Abdülkadir Danışmaz
4. Adem Erikli
5. Ahmet Çokyaşar
6. Ahmet Kesgin
7. Alattin Köksal
8. Ali Haydar Muradoğlu
9. Alim Baş
10. Asamettin Yürük
11. Atilla Bahçe
12. Burhan Saka
13. Cem Hikmet Çeliker
14. Cemil Yaman
15. Cumhur Seferoğlu (Ankara)
16. Çetin Çelik (Ankara)
17. Davut Coşkun Şiviloğlu
18. Deniz Kolo
19. Derviş Bozkurt
20. Durukan Balık
21. Elif Nur Bayram
22. Emel Ceylan Balcıoğlu
23. Emine Zeybek
24. Emre Kahraman
25. Enis Bilici
26. Enver Zengin
27. Erkan Aksoy
28. Erol Özavcı
29. Ertekin Akbulak
30. Esat Uzun
31. Fatma Gögyıldız
32. Fikri Işık
33. Furkan Uğur Eşitti
34. Hakan Höbek
35. Halil İbrahim Keleşoğlu
36. Halil İbrahim Şengün
37. Halit Çokan
38. Haluk Mamik
39. Hamdiye Kokoş
40. Hasan Soba
41. Hayrettin Deniz
42. Hilal Karasağız
43. İbrahim Karakoyun
44. İbrahim Pehlivan
45. İlknur Çeliker
46. İlyas Şeker
47. İrfan Cebeci
48. İrfan Yıldız (Ankara)
49. İsmail Karagülle
50. İsmail Keskin
51. İsrafil Kamacı
52. İzzet Ege
53. Kerem Coşkun
54. Köksal Tatoğlu
55. Mahmut Civelek
56. Mehmet Akif Yılmaz
57. Mehmet Ata Doğam
58. Mehmet Dinç
59. Mehmet Orman
60. Mehtap Hammood
61. Mehtap Yılmazer
62. Metin Gökçe
63. Muhammet Nurullah Uzun
64. Muhiyettin Gültekin
65. Mustafa Arpaguş
66. Necmi Özen
67. Nedim Özer
68. Nezahat Çine
69. Nur Yüksel
70. Nuran Çerkez Kuş
71. Nurten Güngör(Ankara)
72. Nusrettin Subaşı
73. Olcay Günlü
74. Orhan Tuna
75. Ömer Yağız
76. Özlem Kozantürk
77. Öznur Kaplan
78. Öztekin Kaşukci
79. Radiye Sezer Katırcıoğlu
80. Rahmi Korkmaz
81. Rana Erdem
82. Sadettin Arslandoğan
83. Sadık Güvenç
84. Sami Çakır
85. Sedat Eryılmaz
86. Serkan Akyıldız
87. Serpil Namlı
88. Seval Ersöz (Ankara)
89. Sevgi Deniz (Ankara)
90. Sibel Moralı
91. Şahin Talus
92. Şakir Süloğlu
93. Şemsettin Ceyhan
94. Şener İnce
95. Tülay Çırak
96. Ufuk Ekinci
97. Ümit Bengi
98. Vasfiye Ayhan (Hakkari)
99. Yahya Coşkun
100. Yaşar Çakmak
101. Yaşar Ellialtı
102. Yaşar Şen
103. Yavuz Demir
104. Yılmaz Belen
105. Zeki Aygün
106. Ahmet Er
107 Murat Şahin
108. Gıyasettin Acet
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz