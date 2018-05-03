AKP’de 108 kişi aday adaylığına başvurdu

AKP’de 25 Nisan’dan itibaren başlayan ve yoğunluktan dolayı bugüne kadar uzatılan milletvekilliği aday adaylığı başvurularında toplam 108 kişi başvuru yaptı. Seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanmasının ardından AKP’de adaylık başvuruları dün saat 19.00 itibariyle sona erdi. Mevcut milletvekillerinin yanı sıra öncesinde partide görev almış birçok kişi adaylık için başvurdu. Ayrıca Başvuruların uzatılması ile birlikte bugün yapılması planlanan temayül yoklaması da 5 Mayıs Cumartesi gününe ertelenmişti.

İŞTE AKP’DE BAŞVURUDA BULUNAN İSİMLER

1. Abdin Öztürk

2. Abdullah Zorlu

3. Abdülkadir Danışmaz

4. Adem Erikli

5. Ahmet Çokyaşar

6. Ahmet Kesgin

7. Alattin Köksal

8. Ali Haydar Muradoğlu

9. Alim Baş

10. Asamettin Yürük

11. Atilla Bahçe

12. Burhan Saka

13. Cem Hikmet Çeliker

14. Cemil Yaman

15. Cumhur Seferoğlu (Ankara)

16. Çetin Çelik (Ankara)

17. Davut Coşkun Şiviloğlu

18. Deniz Kolo

19. Derviş Bozkurt

20. Durukan Balık

21. Elif Nur Bayram

22. Emel Ceylan Balcıoğlu

23. Emine Zeybek

24. Emre Kahraman

25. Enis Bilici

26. Enver Zengin

27. Erkan Aksoy

28. Erol Özavcı

29. Ertekin Akbulak

30. Esat Uzun

31. Fatma Gögyıldız

32. Fikri Işık

33. Furkan Uğur Eşitti

34. Hakan Höbek

35. Halil İbrahim Keleşoğlu

36. Halil İbrahim Şengün

37. Halit Çokan

38. Haluk Mamik

39. Hamdiye Kokoş

40. Hasan Soba

41. Hayrettin Deniz

42. Hilal Karasağız

43. İbrahim Karakoyun

44. İbrahim Pehlivan

45. İlknur Çeliker

46. İlyas Şeker

47. İrfan Cebeci

48. İrfan Yıldız (Ankara)

49. İsmail Karagülle

50. İsmail Keskin

51. İsrafil Kamacı

52. İzzet Ege

53. Kerem Coşkun

54. Köksal Tatoğlu

55. Mahmut Civelek

56. Mehmet Akif Yılmaz

57. Mehmet Ata Doğam

58. Mehmet Dinç

59. Mehmet Orman

60. Mehtap Hammood

61. Mehtap Yılmazer

62. Metin Gökçe

63. Muhammet Nurullah Uzun

64. Muhiyettin Gültekin

65. Mustafa Arpaguş

66. Necmi Özen

67. Nedim Özer

68. Nezahat Çine

69. Nur Yüksel

70. Nuran Çerkez Kuş

71. Nurten Güngör(Ankara)

72. Nusrettin Subaşı

73. Olcay Günlü

74. Orhan Tuna

75. Ömer Yağız

76. Özlem Kozantürk

77. Öznur Kaplan

78. Öztekin Kaşukci

79. Radiye Sezer Katırcıoğlu

80. Rahmi Korkmaz

81. Rana Erdem

82. Sadettin Arslandoğan

83. Sadık Güvenç

84. Sami Çakır

85. Sedat Eryılmaz

86. Serkan Akyıldız

87. Serpil Namlı

88. Seval Ersöz (Ankara)

89. Sevgi Deniz (Ankara)

90. Sibel Moralı

91. Şahin Talus

92. Şakir Süloğlu

93. Şemsettin Ceyhan

94. Şener İnce

95. Tülay Çırak

96. Ufuk Ekinci

97. Ümit Bengi

98. Vasfiye Ayhan (Hakkari)

99. Yahya Coşkun

100. Yaşar Çakmak

101. Yaşar Ellialtı

102. Yaşar Şen

103. Yavuz Demir

104. Yılmaz Belen

105. Zeki Aygün

106. Ahmet Er

107 Murat Şahin

108. Gıyasettin Acet