Bill Gates’in akıl hocası geliyor

Dünyada liderlik üzerine yazdığı kitaplar ve verdiği eğitimlerle binlerce lider yetiştiren Amerikalı yazar John C. Maxwell, ilk kez Türkiye’ye geliyor. Star Talk Event II etkinliği için 13 Mayıs 2018 tarihinde ülkemize gelecek olan John C. Maxwell, binlerce girişimcinin karşısına ORA Park Arena’da çıkıyor. Dünyanın fikirleri ve gündemleri olan insanlarla dolu olduğunu ancak gerçek liderlerin mumla aranacak kadar az olduğu fikrini ortaya koyan John C. Maxwell, lider olabilmek için gerekli kodları deşifre ediyor.

Listelerde Hep Zirvede

Liderlik kodlarının genel olarak 25 yıl önce kaleme alındığını ve aradan geçen zamanda hiçbir güncelleme yapılmadığını aktaran John C. Maxwell, “Zorlukları, daha küçük yaparak onların üstesinden gelemezsiniz, bunu ancak kendinizi daha büyük hale getirerek yaparsınız” diyor. Amerikalı yazar Maxwell, liderliğe ve gelişime odaklanan kitapları milyonlarca baskı yapıldı. New York Times'ın En Çok Satanlar Listesi'nde sık sık yer bulan liderlik gurusu, Türk yöneticilere seslenirken, “Öğrenmek için yaşayın, gerçekten de yaşamayı öğreneceksiniz” diyerek yol gösterecek. John Maxwell, günümüz dünyasında liderlik ve doğrudan pazarlama konularına odaklanıp, potansiyellerine ulaşmak ve geliştirmek isteyen yöneticilere liderlik yolunda önemli ipuçları verecek. Binlerce kişinin katılması beklenen Star Talk Event II’de şirketlerin yanısıra kişisel gelişimlerini önemseyen bireyler de kariyer yolculuğunun en değerli adımlarını atacak. John Maxwell, Microsoft, Amway, Delta Airlines, KFC ve Dupont gibi onlarca dünya markasına CEO düzeyinde danışmanlık hizmeti veriyor.