Pehlivanlar da ağlar!

19 Seracılık ve Tarım Festivali Yağlı güreşleri ilginç anılarla geride kaldı. 1100 pehlivanın kol bağladığı ve 3 gün devam eden güreşlerde, Ali Gürbüz Başpehlivanlığı kazanırken, Kumluca’nın çocuğu Orhan Okulu kürsüde yer alamadı. Kumluca’da Recep Kara gibi bir yenilmez armadayı mağlup ederek büyük sükse yapan Balaban kardeşlerden Turan Balaban, Başpehlivanlık çeyrek finalinde, kardeşi İsmail Balaban’la eşleşti. İkiz kardeşlerin nefesleri kesen karşılaşmasını, 30 saniyelik ağabey İsmail Balaban galip bitirdi. Başaltı finallerine kadar yaptığı güreşlerde üstünlük sağlayan Akhisarlı Süleyman Başar, finalde Tanju Gemici’yi yenerek, Kırkpınar’da bu yıl Başpehlivanlığa “ Ben de varım “ mesajını bıraktı.

SÜRPRİZLER VE İLKLERİN GÜRELERİ…

Aliağa da, Kırkpına’ın Başpehlivanı İsmail Balaban’ı yenerek Başpehlivanlığı kazanan Nedim Gürel, Orhan Okulu ile yaptığı karşılaşmayı kaybetti. Başpehlivanlık yarışında, Mustafa Başdemir’den sonra Faruk Akkoyun da tribüne çıkınca, çayırda kalan Nedim Gürel, Orhan karşısında kaybedip Kumluca’dan ayrılırken, çayırda Kocaeli ve Karamürsel pehlivanları kalmadı. Kumluca güreşleri sürprizlerin ve ilklerin yaşandığı güreşler oldu.

PROTESTOLAR DA VARDI…

Hamza Köseoğlu-İsmail Koç arasında amansız, hareketli ve bir o kadar da sert güreşi izleyen seyirciler, Hamza Köseoğlunun yenik sayılması kararına uzun süre protesto etti. Köseoğlu-İsmail Koç arasındaki güreşe kaldığı yerden tekrar edildi ve İsmail Koç karşılaşmayı galip bitirdi. Orhan Okulu da hakem kulesine itiraz edenler arasına katıldı. Ali Gürbüz ile yaptığı karşılaşmada yenik sayılan Okulu, uzun süre hakemlere ve kuleye itirazını sürdürdü,karşılaşmayı hakem kulesinde izledi ve hakem kulesi dakikalar sonra Orhan Okulu’yu yenik ilan etti. Karamürselli Güngör Akın’ın talihsiz bir şekilde sakatlanıp hastanelik olduğu Kumluca’da, bir Başpehlivan “ağlayarak” güreşe veda etti…

HASAN TUNA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI…

Hani “yüzüklerin efendisi” var ya işte “Çayırların efendisi” bir ustaydı. Yaşarken adı caddelere verilen bir Başpehlivan HASAN TUNA, Başpehlivanlık çeyrek finali için Şaban Yılmaz ile güreşirken, Şaban Yılmaz’ın ustası Hasan Tunan’ın elini öptüğü ve elini havaya kaldırıldığı an, Karatepe güreş alanındaki hüznü görecektiniz. Ustaların ustası 45 yaşındaki 2002 Kırkpınar Başpehlivanı Hasan Tuna güreşe veda ediyordu. Unutulmaz anılarının olduğu ve 38 yıldır güreştiği “çayırlardan” gözyaşlarıyla ayrılıyordu.

Kumluca çayırlarını ıslatan göz yaşları Hasan Tuna’nın artık bu çayırlara çıkmayacağını güreş severlere anlatırken, yağlı güreş severler bir yağlı güreş ustasını kaybetmenin hüznünü yaşadı. 1980 yılında güreşe başlayan, 1988 yılında Kırkpınar’a ayak basan 1.90 boyunda, 115 kilo ağırlığındaki Kumlucalı; Kırkpınar’da, 1991 yılında Deste Orta Boyda birinciliği, 1992 yılında, Deste Büyük Boyda 2’nciliği, 1996 yılında BAŞALTI birinciliği,2001 yılı Başpehlivan dördüncülüğü, 2002 yılında Savaş Yıldırım’ın dopingli çıkması sonucu Başpehlivanlığı kazandı. 2005 yılında Ahmet Yavuz’la 3-4’ncülüğü paylaştı ve 2007 yılında Başpehlivan 2’ncisi oldu. 1992’de Kırkpınar’da en iyi peşrev yapan, 1999’da da “ en centilmen” sporcu seçilen Hasan Tuna, 38 yıllık güreş hayatını memleketi Kumluca’da, Kumluca er meydanı Karatepe güreş alanında gözyaşlarını akıtarak noktaladı.

KIRKPINAR DA NE OLUR?

Güreş severler hep, “ Kırkpınarı’n kürsüsü Kumluca’da belli olur” derler… İşte Kumluca güreşleri bitti, Kürsüyü Ali, İsmail, Şaban ve Serhat Balcı paylaştı. Bakalım, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Recep Kara ve kürsülerin gediklisi Şaban Yılmaz’ın arasına Fatih Atlı da dahil edilirse, çiçeği burnunda “Başpehlivanlardan” Kırkpınar’da kürsüde kimler sürpriz yapacak ve Kumluca’nın tahmini doğru mu çıkacak, göreceğiz…