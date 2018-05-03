Türk Telekom yine mağdur etti!

Hacıhasan Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşların iddiasına göre Eker Sokak 7 nolu binanın girişinde Türk Telekom kablosu yaklaşık 5 aydır kopuk bir şekilde duruyor. Mahalle sakinleri tarafından tehlike arz eden kabloda çocuklar ip atlayıp oyun oynuyor. Mahalle sakinleri tarafından durumun yetkililere bildirilmesine rağmen Türk Telekom yetkililerinin tamire gelmediği söylenirken, vatandaşlar bir an önce önlem alınmasını istiyorlar.

TEHLİKELİ OYUN OYNUYORLAR

Mahalle sakinlerinden Arda Başaran, “Türk Telekom kablosu aylardır sarkmış bir şekilde binanın önünde duruyor. Yetkilileri defalarca arayıp bilgilendirmemize rağmen sorunumuz çözülmüyor. Bu mahallede çok sayıda çocuk bulunuyor çocuklar kablo ile ip atlayıp tehlikeli oyun oynuyorlar. Mahalle sakinlerinin başına kötü bir şey gelmeden yetkililerin bu durum ile ilgilenmesini istiyoruz” dedi.