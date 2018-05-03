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İYİ Parti’de 4 ilçe başkanı belli oldu

İYİ Parti’de milletvekili aday adaylığı için ilçe başkanlığı görevinden istifa eden ve boşta kalan 5 ilçe başkanlığından 4’ünün yeni ilçe başkanı belli oldu.

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İYİ Parti’de milletvekili aday adaylığı için İzmit, Körfez, Derince, Darıca ve Gölcük ilçe başkanları görevlerinden istifa etmişti. Boşta kalan 5 ilçe başkanlığından 4’ünün yeni ilçe başkanı belli oldu. İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman yaptığı basın açıklamasında, “Bilindiği üzere 5 ilçe başkanımız milletvekili aday adayı olmak üzere görevlerinden istifa ettiler. Bizde 4 yeni ilçe başkanımızı belirledik. Derince İlçe Başkanımız Metin Savaş Sulu, Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı,  Körfez İlçe Başkanımız Naci Kara, Darıca İlçe Başkanımız Emel Serim olmuştur. Yolumuza bu değerli arkadaşlarımızla devam edeceğiz. Onlarında başarılı olacaklarından eminim bu bir bayrak yarışıdır. Bu bayrağı onurla ve gururla taşıyacaklardır” ifadelerinde bulundu.

İMZA KAMPANYASI TOY HAVASINDA GEÇECEK

Cumhurbaşkanı adaylığı için imza kampanyası konusuna değinen Kaman, “Yarın sabah saat 09:00’da Kocaeli Adliyesi önünde Cumhurbaşkanı adayı olan genel başkanımız Meral Akşener’i destekleyenlerin ve parti üyelerimizin imza kampanyası çerçevesinde buluşmamız olacak. Yarın binlerce insanın Kocaeli Adliyesi önünde olacağını bekliyoruz. Bu imza kampanyası toy havasında geçecektir” dedi.

Bugün 12:23 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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