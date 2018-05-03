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Tahsin Tarhan aday adayı oldu!

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde yeniden aday adayı olduğunu açıkladı.

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CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde yeniden aday adayı olduğunu açıkladı.

Tarhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, ülkemizde halen OHAL var ve biz tüm yasaklarla, hukuksuzluklarla, demokrasinin askıda olduğu bir süreçte baskın seçime gidiyoruz.  Ülkemizin içinde bulunduğu özellikle ekonomik olumsuzluklar, 24 Haziran'da bir erken seçim yapmayı kaçınılmaz hale getirmiştir. Mevcut iktidar, 24 Haziran seçimi ile yalnızca parlamenter demokrasinin damarlarını kesmekle kalmayacak, çökmekte olan ekonomiyi diktaları ile yönetmeye başlayacak.

"Canla başla mücadele ettim"

AKP iktidarı çöküyor, çökerken Türkiye’yi de bataklığa sürüklüyor. 24 Haziran, laik demokratik Cumhuriyet için, özgürlük ve haklar için son çıkış kapısıdır. Milletvekili seçildiğim günden bugüne kadar, evrensel hukuku ve ileri demokrasiyi savunan Cumhuriyet Halk Partisi neferi olarak canla başla mücadele ettim, etmeye de devam edeceğim.

"Halkın sesi olmak için"

Üyesi olduğum Sanayi Komisyonundan 516 yasa çıkartmakla birlikte, Meclis ayağında da onlarca, önerge, kanun teklifi ve sorularla vatandaşımızın sorunlarına değindim. Laik demokratik Cumhuriyeti yeniden tesis etmek, Tek Adam rejimine DUR demek, Emeğin ve Emekçinin Başkenti Kocaeli halkının sesi olmak için Milletvekili Aday Adayı oluyorum”

Bugün 13:25 TSİ - Gündem

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