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Bugün 12:27 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:32 TSİ )

Usta bilardocular Yeşilova’da buluştu!

Yeşilova Merkez Kıraathanesi 1. Ustalar Bilardo Turnuvası nefes kesecek. Birbirinden yetenekli bilardocular hünerlerini sergileyecek.

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Kocaelispor Akreditasyon Sorumlusu Remzi Naipooğlu bilardo ustalarını bir araya getiriyor.Yeşilova Merkez Kıraathanesi sahibi olan Naipoğlu daha önce 5 kez tavla turnuvası organize etmişti. Bu yıl ilk kez Yeşilova Merkez Kıraathanesi Ustalar Bilardo Turnuvası düzenleyen Naipoğlu, Yeşilova’ya hareket getirmeye devam ediyor.

İLGİ YOĞUNDU…

Kendisine ait mekanda Zeki Bilardo’ya ait 2 adet profesyonel bilardo masası üzerinde gerçekleşecek olan 1. Ustalar Bilardo Turnuvası’nın açılış gerçekleşti. Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yılmaz, Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz, Hodrimeydan Taraflar Lideri Enver Güler, çok sayıda bilardo sever açılışta yer aldı. Kayıtların devam ettiği turnuvanın resmi başlangıcının 12 ya da 13 Mayıs’ta, finalinin ise 20 Mayıs’ta olacağı belirtildi.

BÖLGEMİZE CANLILIK GETİRİYORUZ…

Örnek ve samimi ev sahipliği ile takdir toplayan Naipoğlu açıklamasında “Bölgenin eski esnaflarından birisiyiz. Yeşilovamızın tanınması adına gayretlerimiz devam ediyor. Ustalar Bilardo Turnuvası’nı da geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz. Masalarımız ve bilardo toplarımız tam profesyonel malzemeden üretildi. Tüm sporculara başarılar diliyorum. Açılışımızda bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza, başkanlarımıza, müdürümüze, dostlarımıza ve siz değerli basınımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bugün 12:27 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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