Tekcan, İYİ Parti’den aday adaylığını açıkladı

24 Haziran’da yapılacak olan erken seçimle ilgili aday adaylığı başvuruları devam ederken İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden emekli öğretmen Ruhan Tekcan milletvekili aday adaylığını il binasında gerçekleştirdiği basın toplantısıyla açıkladı. Basın açıklamasında İl Başkanı Serdar Kaman, Tekcan’ın yakınları ve partililer hazır bulundu.

UÇURUMA YUVARLANIYORUZ

Parti binasında açıklamalarda bulunan İYİ Parti milletvekili aday adayı Ruhan Tekcan, “Ey benim güzel ülkem, insanına bir bak. Bizim bildiğimiz insanı ve ahlaki değerlerin her biri yok oldu. Yandaşsan değerli, değilsen ötekisin. Gençlerimiz mutsuz ve umutsuz. Adalet mi ? O da iktidarın elinde. Basına, internete uygulanan sansür çağdışıdır. İnsanlarımız mutsuzken biz mutlu olamıyoruz. Atatürk’ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti’ni sahipsiz bırakamayız. Rotu çıkmış araba gibi hızla uçuruma yuvarlanıyoruz.” İfadelerinde bulundu.

İYİ PARTİ İYİ GELECEK

Tekcan, “Hayatımın yaratıcısıyım. İyisiyle kötüsüyle beni ben yaptım. Makamlar ve mevkiler gelip geçicidir. Baki olan iyiliktir. İYİ Parti cesurlar hareketidir. Genel başkanımız cesur yüreklidir. İYİ Parti kardeşlik hareketidir. İYİ Parti Allah’ın izniyle en iyisini düşünecek ve gerçekleştirecektir. Biz iyi olacağız Türkiye iyi olacak. İnsan gitmesi gerektiği yerde kaldıkça daha çok kaybeder. Biz düşman değiliz, iktidara talibiz. İYİ Parti önce Kocaeli’ye sonra Türkiye’ye iyi gelecek” dedi.

RUHAN TEKCAN KİMDİR ?

10 Ekim 1957 yılında Gölcük Selimiye Köyü’nde doğdu. İlkokulu Piri Reis İlköğretim Okulu’nda okuduktan sonra Bursa Kız İlköğretmen Okulu’ndan mezundan olduktan sonra 1976 yılında öğretmen olarak meslek hayatına başlamıştır. Emekli öğretmen olan Ruhan Tekcan’ın 3 çocuğu bulunmaktadır. Tekcan mevcut İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı olmuştur.