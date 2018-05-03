Alınan bilgiye göre Başiskele Döngel Mahallesi Buse Sokak üzerinde Recep Boztaş (45) idaresindeki 16 LB 099 plakalı beton mikseri sürücüsünün inşaat yoluna çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Kocaeli Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Beton mikseri devrildi!
Başiskele Döngel Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan beton mikseri devrildi. Kazada mikser sürücüsü yaralandı.
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Bugün 13:32 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz