Beton mikseri devrildi!

Alınan bilgiye göre Başiskele Döngel Mahallesi Buse Sokak üzerinde Recep Boztaş (45) idaresindeki 16 LB 099 plakalı beton mikseri sürücüsünün inşaat yoluna çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Kocaeli Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.