Çelik: Gündemimiz imza kampanyası

Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik partisinin il binasında düzenlediği basın açıklamasında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Çelik açıklamasında, “24 Haziran seçimleri yaklaşıyor. Bizler de gün sayıyoruz. İnşallah değişime hep birlikte şahit olacağız. İktidar partisi, iş başına geldiği günden beri Milli Görüş’ü ve onun tek temsilcisi Saadet Partisini engellemek için elinden geleni yaptı. Kendisini Milli Görüşçü olarak tanıttı. Yetmedi, bugünlerde Erbakan Hoca’mıza ve ona sadık olanlara ağır ithamlarda bulunuluyor. Bizler onun yolundan giden milli bir davaya inanan partiyiz. İşte bugünlerde tüm milli görüş teşkilatlarıtüm Türkiye’de bu onurlu dava için Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmiştir” ifadelerini kullandı.

Milli görüşün iktidarı çok yakındır

Çelik, “Genel Başkanımıza olan ilgi birilerini büyük bir telaşa sürüklemiştir. Ne yaparım da bu Saadet Partisinin önünü keserim diye birilerini derin derin düşünceye sevk etmiştir. Ne düşünseler, ne yapsalar nafiledir. Milli Görüş’ün iktidarı çok yaklaşmıştır. Önümüzdeki süreçte yol haritamız bellidir. Ve bizimde gündemimiz İmza kampanyasıdır. Bizler 4-9 Mayıs tarihleri arasında Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu için imzamızı verecek ve yüz binlerce imza ile adayımız olmasını sağlayacağız. Milli Görüşçü kardeşlerimiz imza vermek için adeta tetikte beklemektedirler” dedi.

Partinin telefonları kilitlendi

İmza çalışmaları ile alakalı bütün hazırlıkları tamamladıklarını belirten Çelik, “Listeler oluşturarak tek tek isimler üzerinde çalıştık. Adliye önlerinde imza vermeye gelecek olan vatandaşlarımızı ağırlayacak, bilgilendirecek gölgeliklerimiz altında ikramlarımızı sunacağız. Demokrasi için imza kuyruklarının olacağı bu şenliğe tüm halkımızı davet ediyoruz. Biz bu imza çalışmamızı seçim günü sandıkta oy kullanıyor ciddiyetiyle icra edecek gücümüzü ve kararlılığımızı göstereceğiz. Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’nun ismi açıklandığı andan itibaren partimizin telefonları kilitlendi. İmza vermek isteyen vatandaşlarımızdan, sürece dair yoğun sorular aldık. Bize olan bu rağbet Saadet iktidarının garantisini vermektedir” dedi.

Her kesimden insanın yüzünü güldüreceğiz

Çelik, “Genel başkanımızda ifade ettiler. Biz milletimize söz veriyoruz. İktidara geldiğimizde yolsuzluğa, yandaşlığa, yalakalığa, yasağa ve yağmaya izin verilmeyecektir. Bizim yönetimimizde akıl, adalet, ahlak, adanmışlık ve asalet esas alınacaktır. Sözümüzü geçmişte olduğu gibi yine tutacak ve her kesimden insanın yüzünü güldüreceğiz. Tüm halkımızı kucaklayıcı söylemleriyle Türkiyenin gönlünde taht kurmuş Bilge Başkan Temel Karamollaoğlu’na destek amacıyla seçim kurullarına imza vermeye davet ediyor şimdiden herkese teşekkür ediyorum” şeklinde sürdürdü.

Mecliste aritmetik değişecek

Çelik, “İşin özü, iktidarın yapmadıklarını şuanda muhalefet partileri yapıyor. Koalisyon olmasın güçlü bir irade ile tek kişi yönetsin düşünceleriyle ülkeyi yönetiyorlar. Muhalefet bu meseleyi çözmüş oldu. Buna sıfır baraj ittifakı olarak ta bakılabilir tabi ama önümüzdeki süreçte hem cumhurbaşkanlığında hem mecliste aritmetiğin değişeceğine inanıyorum. Önümüzdeki süreçte bu değişikliğin gerçekleşeceğine ve bu değişimde Kocaeli teşkilatlarımızın da en iyi sonuçlarla çıkacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.