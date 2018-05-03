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Bugün 13:56 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 13:57 TSİ )

Çakar, sahalara indi

Yeni göreve başlayan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, sahaya inerek Bekirdere bölgesinde bulunan esnafın yaşadığı sıkıntıları dinledi.

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CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit Meclis Üyesi Grup Başkanvekili Veli Beyaztaş ve ilçe yönetiminden Dalistan Filiz, Mehmet Baştürk ve Mahalle Temsilcisi İsmail Bal ile birlikte Bekirdere esnafını, Bekirdere Muhtarı Adnan Birin’i ve Bekirdere Emniyeti’ni ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Ziyarette yolların durumunu, esnafın sıkıntılarını dinlediklerini belirten CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Esnafımızın ve bölgede yaşayan halkımızın yaşadığı sorunları dinledik ve yerinde inceledik. Şimdiye kadar bir çözüm bulamadıklarını söyleyen halkın tüm sorunlarını not aldık. Bundan sonra sahada daha aktif çalışarak vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bugün 13:56 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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