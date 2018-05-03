"Adayımız Muharrem İnce"

Partisinin Meclis Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı. Tahmin ediyorum yetkili arkadaşlarla konuşmuşlar. Ben de bu münasebetle sabahleyin Muharrem İnce’yi telefonla tebrik ettim. O da tebriklerimi kabul etti. Allah hayırlı uğurlu etsin" CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise partisinin grup toplantısına girerken alkışlandı.