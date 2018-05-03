Partisinin Meclis Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı. Tahmin ediyorum yetkili arkadaşlarla konuşmuşlar. Ben de bu münasebetle sabahleyin Muharrem İnce’yi telefonla tebrik ettim. O da tebriklerimi kabul etti. Allah hayırlı uğurlu etsin" CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise partisinin grup toplantısına girerken alkışlandı.
Bugün 13:59 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:01 TSİ )
"Adayımız Muharrem İnce"
CHP’de cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçenlerden İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, “Muharrem İnce’nin adaylığı kesin gibi” dedi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:59 TSİ - Siyaset
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Izmitli - ŞU PATAVATSIZ ADAM CUMHURUN ADAYIYSA YANDI MEMLEKET
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.