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"Adayımız Muharrem İnce"

CHP’de cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçenlerden İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, “Muharrem İnce’nin adaylığı kesin gibi” dedi.

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Partisinin Meclis Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı. Tahmin ediyorum yetkili arkadaşlarla konuşmuşlar. Ben de bu münasebetle sabahleyin Muharrem İnce’yi telefonla tebrik ettim. O da tebriklerimi kabul etti. Allah hayırlı uğurlu etsin" CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise partisinin grup toplantısına girerken alkışlandı.

Bugün 13:59 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

(1)
01

Izmitli - ŞU PATAVATSIZ ADAM CUMHURUN ADAYIYSA YANDI MEMLEKET

Yanıtla . 0Beğen 03 Mayıs 14:40

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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