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Hayra Davet kermesi yarın açılıyor

Meryem Hatun İkbal Kız Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin, Hayra Davet kermesi yarın açılıyor. Kermes, Kocaeli’nin en büyük kermesi olma özelliği taşıyor.

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Başiskele’de 3 yıldır faaliyet gösteren Meryem Hatun İkbal Kız Kur’an Kursu’na gelir toplamak amacıyla, TÜMSİAD ve Semerkand Vakfı’nın destekleriyle düzenlenen Hayra Davet kermesi yarın açılıyor. Geçtiğimiz gün düzenlenen basın toplantısına TÜMSİAD Başkanı Abdülkadir Yılmaz, Meryem Hatun İkbal Kız Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı ve Semerkand Vakfı Başkanı Abdullah Erol ile Yönetim Kurulu üyeleri katılım sağladı. Her bütçeye uygun, 50 kuruştan 3 bin TL’ye kadar birçok ürüne ev sahipliği yapan kermeste gıda ürünleri, beyaz eşya, ev eşyası ve yeni evlenenler için çeyizlik eşyalar gibi birçok ürün yer alıyor.

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Hayra Davet kermesiyle ilgili bilgilendirme yapan Meryem Hatun İkbal Kız Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdullah Erol, “Ortaokul ve Lise öğrencisi 260 kız öğrencinin eğitim gördüğü Kur’an Kursu’na gelir sağlamak için Hayra Davet Kermesi yarın 15.00’te açılacak. Kermeste uygun fiyatlara satılacak ürünlerimiz sıfır. Kermesimiz Real AVM’de 4-13 Mayıs tarihleri arasında 10.00-22.00 arasında açık kalacak. Ayrıca Real’in girişindeki kafelerde de kermes için yiyecek satılacak” ifadelerini kullandı.

Bugün 14:09 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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