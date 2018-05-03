Çeker: Kamu görevlileri unutulmamalı

Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ömer Çeker haftalık olağan basın toplantısını gerçekleştirdi. Şube binasında gerçekleştirilen basın toplantısında Çeker, “Hükümet, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000’er TL, olmak üzere yılda 2000 TL Bayram İkramiyesi verileceği açıklandı. Bu, her ne kadar miktarı yetersiz olsa da sayıları 12 milyonu bulan emeklilerimiz açısından son derece olumlu bir karar oldu. Türk Sağlık Sen olarak 2010 yılından beri emeklilere, sağlık çalışanlarına ve Kamu görevlilerine dini bayramlarda ikramiye verilmesi konusunu toplu pazarlıklar başta olmak üzere bütün platformlara taşıdık, tartışılmasını sağladık, sürekli kamuoyu gündeminde tuttuk” şeklinde konuştu.

OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALDIK

Taleplerimize olumlu geri dönüş aldık diyen Çeker, “Talebimizi her dile getirişimizde bütün kesimlerden son derece olumlu geri dönüşler aldık. Ancak çeşitli gerekçelerle sağlık çalışanlarına, Devlet Memurlarına ve emeklilere Bayram İkramiyesi verilmesi konusundaki önerimiz bugüne kadar bir türlü hayata geçirilmedi. Bugün ise Hükümetin açıklamış olduğu programa göre yalnızca emeklilere Bayram İkramiyesi verilmesi söz konusu olmuştur. Emeklilere ikramiye verilmesi olumlu ancak bir o kadar da eksik bir uygulama olacaktır” dedi.

HAKTAN MAHRUM BIRAKILMAMALIDIR

Çalışanlar ikramiyeden mahrum bırakılmamalıdır diyen Çeker, “Hükümet 12 milyon emekliye yılda iki defa 1000 TL ikramiye verirken, yaklaşık 2 Milyon 600 Bin kamu görevlilerini göz ardı etmemeli, çalışanlarımızı bu haktan mahrum bırakmamalıdır. 12 Milyon emekliye verilecek ikramiyenin yıllık maliyeti 24 milyar TL’yi bulmaktadır. Kamu görevlilerine aynı miktarda verilecek ikramiyenin maliyeti ise yalnızca yıllık 6 milyar TL olacaktır. Hükümet yetkilileri Türkiye'nin dünyan Devletleri arasında 16. Büyük ekonomisi olduğunu, Milli gelirin son 15 yılda arttığını yazılı ve görsel basında sıklıkla dile getirilmektedirler. Artan milli gelirden kamu çalışanlarının payına düşen yılda iki ikramiye sağlık çalışanına ve devlet memurlarına da verilmelidir” diye konuştu.

12 MİLYON VATANDAŞIMIZ MUTLU EDİLMELİ

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamalarında kamu çalışanlarını unuttuğunu düşündüklerini dile getiren Çeker, “Sayın Başbakanımız tarafından yapılan bu açıklamada kamu çalışanlarının sehven unutulduğu kanaatindeyiz. Hükümet tarafından tam 300 milyar TL tutarındaki kamu alacakları, vergi barışı kapsamına alınmaktadır. Çeşitli indirim ve aflar yoluyla kamu bütçesinde on milyarlarca liralık ek maliyet oluşturulurken yalnızca 6 milyar TL maliyet oluşturacak bir ödeme ile yaklaşık 2 Milyon 600 Bin kamu görevlisi, aileleriyle birlikte yaklaşık 12 milyon vatandaşımız da mutlu edilmelidir” ifadelerini kullandı.

KAMU GÖREVLİLERİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Enflasyondan en fazla etkilenenler sağlık çalışanları ve devlet memurları diyen Çelik, “Yıllardır ifade ettiğimiz üzere çalışan kesim arasında enflasyondan en fazla etkilenenler sağlık çalışanları ve devlet memurları olmaktadır. En son imzalanan toplu sözleşmelerde dahi işçilerle memurlar arasında büyük bir uçurum oluşturulmuştur. Kamu işçileri yıllardır ikramiye almaktayken, memurlarımızın bu haktan faydalanamaması hakkaniyete ve adalete de aykırıdır. Yurdumuzun en ücra köşelerine kadar 24 saat kesintisiz hizmet götüren ve vatandaş memnuniyetini sağlayan Sağlık çalışanı ve kamu görevlilerimiz, alınan her karar sonrasında kendilerini dışlanmış ve unutulmuş hissetmektedir. Emeklilere ikramiye verilirken memurların bu uygulamanın dışında tutulması kararıyla, kamu görevlileri bir kere daha hayal kırıklığına uğramışlardır” diye konuştu.

MANTIKLI GEREKÇESİ YOK

Çeker son olarak, “Bu bakımdan memurların da Bayram İkramiyesi alması, kamu görevlilerinin yıldan yıla eriyen alım gücünün hiç olmazsa bayramlar vesilesi ile bir nebze olsun yükseltilmesini sağlayacak, çalışma barışına ve adaletin tecellisine katkıda bulunacaktır. Adalet de bunu gerektirir. Sağlık çalışanlarının ve devlet memurlarının ikramiye kararı dışında tutulmasının maliyet ve kaynak dahil olmak üzere hiçbir mantıklı gerekçesi yoktur. Bayram öncesinde Hükümet, yaklaşık 2 Milyon 600 Bin kamu görevlisini unutmamalı, memur ailesini boynu bükük bırakmamalıdır” diyerek sözlerini sonlandırdı.