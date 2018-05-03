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Büşra ile Nihat dünyaevine girecek

Kocaeli Bingöllüler Derneği Başkanı Ali Değirmenci’nin kardeşi Elektrik teknikeri Nihat Değirmenci, Büşra Keçi ile dünyaevine girecek

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Kocaeli Bingöllüler Derneği Başkanı Ali Değirmenci’nin kardeşi Elektrik teknikeri Nihat Değirmenci, 6 Mayıs Pazar günü Tanyıldız Düğün Salonunda gerçekleşecek törenle, Büşra Keçi ile dünyaevine girecek. Nihat ile Büşra’nın beraberliklerini sonsuzluğa taşıyacakları cemiyetlerine tüm dost ve akrabalarını davet etti. Ağabey Ali Değirmenci, “Genç çiftimizin evliliğe adım attıkları bu mutlu günlerinde siz dost ve akrabaları aralarında görmekten mutluluk duyacağız. Şimdiden Nihat ve Büşra çiftini tebrik eder, mutluluklar dileriz” dedi.

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