BBP'de 13 aday adayı!

24 Haziran’da yapılacak genel erken seçimler öncesinde milletvekili aday adaylığı yoğunluğunun yaşandığı partilerden biri de Büyük Birlik Partisi. Geçtiğimiz gün başlayan süreçte bugüne kadar 13 isim milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Bugüne kadar; İl başkanı Serhat Duyar’ın yanı sıra il kadın kolları başkanı Hilal Çevrim, Kocaeli Alperen Ocakları Başkanı Baran Aslan, Kartepe ilçe başkanı Nilgün Yüksel Yılmaz, KOTO Meclis Üyesi Murat Aydın, Mustafa Demiröz, avukat Fatih Aktulun, Gebze ilçe başkanı Zülfikar Şahin, Alperen Ocakları İzmit İlçe Başkanı Serkan Öztürk, İbrahim Kara milletvekili aday adayı olduklarını açıkladı.

ÜÇ İSİM DAHA

Bugün de üç isim daha milletvekili aday adayı olduklarını duyurdu. Seka Devlet Hastanesi’nde veri hazırlama kontrol işletmeni olan Adnan Pir, Kandıra ilçe başkanı Mustafa Zengin ile Ömer Akkaya da milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. BBP’de milletvekili aday adayı olan isimler, bugün genel merkeze giderek resmi başvurularını da tamamladı.

Adnan Pir kimdir?

1970 yılında Sakarya’da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini İzmit’te tamamladı. Anadolu Üniversitesi açık öğretim Fakültesi Halkla ilişkiler ön lisans mezunu. 2001 yılında Derince Asker Hastanesi’nde memuriyete başladı. En son SEKA devlet hastanesinde Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni olarak görev yapıyor. Evli ve iki çocuk babası.

Mustafa Zengin kimdir?

1991 yılında Kandıra doğumlu. Açık öğretim lisesinde okuyor. 2005 yılından beri özel sektörde çalışıyor. 2013-2016 yılları arasında Kocaeli Alperen Ocakları’nda çeşitli kademelerde görev aldı. 2017-2018 yılları arası Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyesi oldu. 2018 Nisan ayı itibariyle Büyük Birlik Partisi Kandıra ilçe Başkanlığı görevini yürütüyor.

Ömer Akkaya kimdir?

1977 Gebze Çayırova’da doğdu. İlkokulu Çayırova’da tamamladı. Ortaokul birinci sınıfta Sultanbeyli Kuran Kursu’nda hafızlık ve medrese eğitimini tamamlayıp Gebze İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 2001 yılından bu yana Gebze’de hazır bayan giyim sektöründe faaliyet gösteren mağazaları bulunuyor. 2015 yılından bu yana inşaat sektöründe de faaliyet gösteriyor. Evli ve 2 çocuk babası.