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Bugün 14:19 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 15:09 TSİ )

Devrilen aracın sürücüsü yaralandı!

Derince'de önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kıran hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

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Olay, öğle saatlerinde Derince Yeniket Mahallesi Tufan Sokak üzerinde meydana geldi Edinilen bilgilere göre Gökhan Uğur Ç. İdaresindeki 41 R 9945 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken, önüne yan yoldan çıkan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir araç çıktı. Önüne çıkan araca çarpmamak isteyen Gökhan Uğur Ç. ‘nin direksiyonu kırması üzerine hafif ticari araç takla attı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Takla atan araç olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

Bugün 14:19 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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