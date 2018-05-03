Afyon’da Kocaeli Basket fırtınası!

Ankara ikincisi Yaşamkent Spor Kulübü’nü 67-59 mağlup ederek büyük bir başarıya imza atan İzmitli sporcular gözünü Türkiye derecesine dikti. Takımın genç ve başarılı antrenörü Tolga Kaan Bahadır “Sporcularımız gururumuz olmaya devam ediyor. Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına kaldık. Yarı finaldeki rakibimiz Bursaspor – İstanbul Fly maçının galibi olacak. Maçımız Cuma saat 14.00’da başlayacak. Bu şehri, İzmit’i en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.