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Bugün 14:28 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:30 TSİ )

Afyon’da Kocaeli Basket fırtınası!

İlimizi Afyon’da devam eden U-16 Erkek Basketbol Türkiye Şampiyonası finallerinde temsil eden Kocaeli Basket Spor Kulübü Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına adını yazdırdı.

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Ankara ikincisi Yaşamkent Spor Kulübü’nü 67-59 mağlup ederek büyük bir başarıya imza atan İzmitli sporcular gözünü Türkiye derecesine dikti. Takımın genç ve başarılı antrenörü Tolga Kaan Bahadır “Sporcularımız gururumuz olmaya devam ediyor. Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına kaldık. Yarı finaldeki rakibimiz Bursasporİstanbul Fly maçının galibi olacak. Maçımız Cuma saat 14.00’da başlayacak. Bu şehri, İzmit’i en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Bugün 14:28 TSİ - Spor

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