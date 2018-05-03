Ankara ikincisi Yaşamkent Spor Kulübü’nü 67-59 mağlup ederek büyük bir başarıya imza atan İzmitli sporcular gözünü Türkiye derecesine dikti. Takımın genç ve başarılı antrenörü Tolga Kaan Bahadır “Sporcularımız gururumuz olmaya devam ediyor. Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına kaldık. Yarı finaldeki rakibimiz Bursaspor – İstanbul Fly maçının galibi olacak. Maçımız Cuma saat 14.00’da başlayacak. Bu şehri, İzmit’i en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
Bugün 14:28 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:30 TSİ )
Afyon’da Kocaeli Basket fırtınası!
İlimizi Afyon’da devam eden U-16 Erkek Basketbol Türkiye Şampiyonası finallerinde temsil eden Kocaeli Basket Spor Kulübü Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına adını yazdırdı.
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Bugün 14:28 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz