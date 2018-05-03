Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 14:29 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:40 TSİ )

Cephanelik Stadı ne olacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle İzmit Belediyesi tarafından yapıldığı belirtilen Cephanelik Stadı, amatör spora yıllardır hizmet ediyor.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Gerek kulüplerin ve sporcuların sorumsuzlukları, gerekse de personel eksikliği nedeniyle sık sık statla ilgili sıkıntılar meydana geliyor. Bir ara bölgedeki kulüplerin önemli bir kısmı “Cephanelik Stadı bakımsızlıktan çürüyor, her taraf leş gibi, sağlıklı bir şekilde antrenman yapamıyoruz” demiş ve basından destek istemişti.

ELEŞTİRİLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Kulüplerin serzenişi dile getirildiğinde ise Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü harekete geçmiş “Stadı teşkilatımıza verin. Biz buraya gözümüz gibi bakarız” çıkışını yapmıştı. Bu gelişme üzerine 15 gün önce söylediğini unutan kulüpler “Biz stadımızdan ve İzmit Belediyesi’nden çok memnunuz. Allah hepsinden razı olsun” karşılığı gelince, Kocaeli basını duruma “Pes vallahi” yanıtını verdi. Son günlerde stat ile ilgili eleştiriler sıklıkla gelmeye başladı. Aynı sorunların artarak devam ettiği yönünde gelen ihbarlar üzerine acaba stat ile ilgili ne tür bir iyileştirme ya da radikal bir karar alınacak?

Bugün 14:29 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kocaelispor’da 13 futbolcunun sözleşmesi bitiyor mask
Kocaelispor’da 13 futbolcunun sözleşmesi bitiyor
Şampiyon kim olacak? mask
Şampiyon kim olacak?
Gökhan Top’tan çifte sevinç! mask
Gökhan Top’tan çifte sevinç!
Liglerin en golcü stoperi: Uğur Şahin mask
Liglerin en golcü stoperi: Uğur Şahin
Ankara ve Anadolu üniversiteleri şampiyon mask
Ankara ve Anadolu üniversiteleri şampiyon
Naci Keleş bu yıl da Değirmendere’de mask
Naci Keleş bu yıl da Değirmendere’de
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
AKP'de böyle adaylık açıklaması görülmedi! mask
AKP'de böyle adaylık açıklaması görülmedi!
Karadeniz fıkrası gerçek oldu! mask
Karadeniz fıkrası gerçek oldu!
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki... mask
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki...
Kocaeli Üniversitesi personel alıyor! mask
Kocaeli Üniversitesi personel alıyor!
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti mask
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti
Baba ve oğlu gözaltında! mask
Baba ve oğlu gözaltında!

GALERİ

Ayça ve Muhammet dünya evine girdi mask
Ayça ve Muhammet dünya evine girdi
Genç kız voleybolda heyecan sürüyor… mask
Genç kız voleybolda heyecan sürüyor…
Ağaçlar yine kitap açacak mask
Ağaçlar yine kitap açacak
“Bizimkisi bir aşk hikayesi” mask
“Bizimkisi bir aşk hikayesi”
Koray Avcı, fabrika işçilerine konser verdi mask
Koray Avcı, fabrika işçilerine konser verdi
Deren’den çocuklara bayram hediyesi: İstanbul... mask
Deren’den çocuklara bayram hediyesi: İstanbul...
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL