Cephanelik Stadı ne olacak?

Gerek kulüplerin ve sporcuların sorumsuzlukları, gerekse de personel eksikliği nedeniyle sık sık statla ilgili sıkıntılar meydana geliyor. Bir ara bölgedeki kulüplerin önemli bir kısmı “Cephanelik Stadı bakımsızlıktan çürüyor, her taraf leş gibi, sağlıklı bir şekilde antrenman yapamıyoruz” demiş ve basından destek istemişti.

ELEŞTİRİLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Kulüplerin serzenişi dile getirildiğinde ise Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü harekete geçmiş “Stadı teşkilatımıza verin. Biz buraya gözümüz gibi bakarız” çıkışını yapmıştı. Bu gelişme üzerine 15 gün önce söylediğini unutan kulüpler “Biz stadımızdan ve İzmit Belediyesi’nden çok memnunuz. Allah hepsinden razı olsun” karşılığı gelince, Kocaeli basını duruma “Pes vallahi” yanıtını verdi. Son günlerde stat ile ilgili eleştiriler sıklıkla gelmeye başladı. Aynı sorunların artarak devam ettiği yönünde gelen ihbarlar üzerine acaba stat ile ilgili ne tür bir iyileştirme ya da radikal bir karar alınacak?