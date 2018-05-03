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Bugün 14:39 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:48 TSİ )

İhmale bak: Lisanslı sporcular okul maçına çıktı!

Okullar Arası Genç Kızlar Voleybol 2. Ligi’nde, Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İzmit Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımları, İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda karşılaşacaktı. Bu maç öncesi ilginç şeyler yaşandı.

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Okullar Arası Genç Kızlar Voleybol 2. Ligi’nde, Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İzmit Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımları, İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda karşılaşacaktı. Bu maç öncesi ilginç şeyler yaşandı. İzmit Kanuni MTAL öğretmeni ve aynı zamanda Voleybol İl Temsilcisi olan Zülkârni Gülhan, masa hakemlerine ve gözlemci Gürkan Say’a itirazda bulundu.

YAHKAKAPTAN HÜKMEN MAĞLUP!

Gülhan itirazında Yahyakaptan MTAL’nin esame listesindeki 5 voleybolcusunun 1. Lig maçları için lisansa sahip olduğunu bu nedenle de kural ihlali yapıldığını belirtti. Konu uzun süre tartışıldı ve araştırmalar yapıldı. Gözlemci Gürkan Say, Yahyakaptan MTAL Beden Eğitimi Öğretmeni Hayati Gedik’e, sporculardan S.E., M.K., P.G., Z.C. ve Y.S.’nın, aynı okul adına, 1.Lig maçlarında da lisansa sahip olduklarını belirlediklerini ifade etti. Yaşanan bu gelişme üzerine karşılaşma oynanmadı, İzmit Kanuni MTAL 2-0 hükmen galip ilan edildi.

Bugün 14:39 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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