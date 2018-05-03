Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 14:51 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 14:52 TSİ )

Nesibe Aydın seminere geliyor

Nesibe Aydın Okulları’nın kurucusu Nesibe Aydın, seminer vermek üzere 6 Mayıs Pazar günü ilimize geliyor

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Nesibe Aydın Kocaeli Okulları, yeni bir etkinliğe daha imza atmaya hazırlanıyor. Daha önce düzenledikleri STEM & Makers Fest/Expo 2018’de bilim meraklısı binlerce genci ağırlayan, 3 bine yakın öğrencinin katıldığı okula giriş ve bursluluk sınavıyla Kocaeli’de büyük ses getiren, düzenlediği eğitim semineriyle öğretmenleri ve velileri bilgilendiren Nesibe Aydın Kocaeli Okulları şimdi yeni bir seminere daha ev sahipliği yapacak.

6 MAYIS PAZAR GÜNÜ

6 Mayıs Pazar günü Ramada Otel’de gerçekleştirilecek ‘Lise ve Üniversitelere Hazırlık’ seminerine konuşmacı olarak Nesibe Aydın Okulları’nın kurucusu Nesibe Aydın da katılacak. Nesibe Hoca, saat 12.00’de başlayacak seminerde ‘Başarılı Olma Strateji ve Yöntemleri’ üzerine konuşacak. Daha sonra NTV eğitim editörü, eğitim uzmanı Sadık Gültekin ‘Sınavlarda Dikkat Edilmesi Gereken Konular’ üzerine bilgilendirmede bulunacak. Ücretsiz seminere veliler ve öğretmenler davetli.

Bugün 14:51 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kocaeli Üniversitesi personel alıyor! mask
Kocaeli Üniversitesi personel alıyor!
KOÜ’den 3 istifa mask
KOÜ’den 3 istifa
GTÜ'nün yeni rektörü belli oldu! mask
GTÜ'nün yeni rektörü belli oldu!
Haluk Görgün, GTÜ'ye veda etti mask
Haluk Görgün, GTÜ'ye veda etti
Taşmektep Gölcük Tersanesi Sanat Okulu mezunları toplandı mask
Taşmektep Gölcük Tersanesi Sanat Okulu mezunları toplandı
TEGV'den anlamlı etkinlik mask
TEGV'den anlamlı etkinlik
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
AKP'de böyle adaylık açıklaması görülmedi! mask
AKP'de böyle adaylık açıklaması görülmedi!
Karadeniz fıkrası gerçek oldu! mask
Karadeniz fıkrası gerçek oldu!
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki... mask
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki...
Kocaeli Üniversitesi personel alıyor! mask
Kocaeli Üniversitesi personel alıyor!
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti mask
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti
Baba ve oğlu gözaltında! mask
Baba ve oğlu gözaltında!

GALERİ

Genç kız voleybolda heyecan sürüyor… mask
Genç kız voleybolda heyecan sürüyor…
Ağaçlar yine kitap açacak mask
Ağaçlar yine kitap açacak
“Bizimkisi bir aşk hikayesi” mask
“Bizimkisi bir aşk hikayesi”
Koray Avcı, fabrika işçilerine konser verdi mask
Koray Avcı, fabrika işçilerine konser verdi
Deren’den çocuklara bayram hediyesi: İstanbul... mask
Deren’den çocuklara bayram hediyesi: İstanbul...
CHP’li gençler 1 Mayıs’ı Gebze’de kutladı mask
CHP’li gençler 1 Mayıs’ı Gebze’de kutladı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL