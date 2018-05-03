Nesibe Aydın seminere geliyor

Nesibe Aydın Kocaeli Okulları, yeni bir etkinliğe daha imza atmaya hazırlanıyor. Daha önce düzenledikleri STEM & Makers Fest/Expo 2018’de bilim meraklısı binlerce genci ağırlayan, 3 bine yakın öğrencinin katıldığı okula giriş ve bursluluk sınavıyla Kocaeli’de büyük ses getiren, düzenlediği eğitim semineriyle öğretmenleri ve velileri bilgilendiren Nesibe Aydın Kocaeli Okulları şimdi yeni bir seminere daha ev sahipliği yapacak.

6 MAYIS PAZAR GÜNÜ

6 Mayıs Pazar günü Ramada Otel’de gerçekleştirilecek ‘Lise ve Üniversitelere Hazırlık’ seminerine konuşmacı olarak Nesibe Aydın Okulları’nın kurucusu Nesibe Aydın da katılacak. Nesibe Hoca, saat 12.00’de başlayacak seminerde ‘Başarılı Olma Strateji ve Yöntemleri’ üzerine konuşacak. Daha sonra NTV eğitim editörü, eğitim uzmanı Sadık Gültekin ‘Sınavlarda Dikkat Edilmesi Gereken Konular’ üzerine bilgilendirmede bulunacak. Ücretsiz seminere veliler ve öğretmenler davetli.