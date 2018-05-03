İzmit Karabaş Mahallesi Süleyman Paşa Sokak adresinde ikamet eden Sanayi esnaflarından Fehmi Gürfidan’ın eşi Remziye Gürfidan (80) pankreas iltihabı nedeniyle vefat etti. İzmit Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Muzaffer Gürfidan’ın yengesi ve 2 çocuk annesi olan Remziye Gürfidan’ın cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
Bugün 15:01 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:29 TSİ )
Muzaffer Gürfidan’ın acı günü!
İzmit Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Muzaffer Gürfidan’ın acı günü!
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:01 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz