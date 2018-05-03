Muzaffer Gürfidan’ın acı günü!

İzmit Karabaş Mahallesi Süleyman Paşa Sokak adresinde ikamet eden Sanayi esnaflarından Fehmi Gürfidan’ın eşi Remziye Gürfidan (80) pankreas iltihabı nedeniyle vefat etti. İzmit Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Muzaffer Gürfidan’ın yengesi ve 2 çocuk annesi olan Remziye Gürfidan’ın cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.