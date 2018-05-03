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Bugün 15:13 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 15:15 TSİ )

Çocuk korosunun konserine davetlisiniz!

"Çok Sesli Çocuk Korosu"nun düzenlemiş olduğu yıl sonu konseri  4 Mayıs Cuma (yarın) saat 20.00'da İzmit Sabancı Kültür Merkezinde gerçekleşecek.

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Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü "Çok Sesli Çocuk Korosu"nun düzenlemiş olduğu yıl sonu konseri  4 Mayıs Cuma (yarın) saat 20.00'da İzmit Sabancı Kültür Merkezinde gerçekleşecek. Programı düzenleyen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tüm Kocaeli halkını konsere davet etti.

Bugün 15:13 TSİ - Kültür-Sanat

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