Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü "Çok Sesli Çocuk Korosu"nun düzenlemiş olduğu yıl sonu konseri 4 Mayıs Cuma (yarın) saat 20.00'da İzmit Sabancı Kültür Merkezinde gerçekleşecek. Programı düzenleyen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tüm Kocaeli halkını konsere davet etti.
Bugün 15:13 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 15:15 TSİ )
Çocuk korosunun konserine davetlisiniz!
"Çok Sesli Çocuk Korosu"nun düzenlemiş olduğu yıl sonu konseri 4 Mayıs Cuma (yarın) saat 20.00'da İzmit Sabancı Kültür Merkezinde gerçekleşecek.
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Bugün 15:13 TSİ - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz