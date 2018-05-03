Çocuk korosunun konserine davetlisiniz!

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü "Çok Sesli Çocuk Korosu"nun düzenlemiş olduğu yıl sonu konseri 4 Mayıs Cuma (yarın) saat 20.00'da İzmit Sabancı Kültür Merkezinde gerçekleşecek. Programı düzenleyen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tüm Kocaeli halkını konsere davet etti.