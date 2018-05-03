Zirve şahsiyetler bu sergide hayat buldu!

III. Milli Kültür Şurası Eylem Planı kapsamında Kocaeli Üniversitesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan, "Kocaeli'nin Zirve Şahsiyetleri Seramik ve Çini Sergisi" Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde açıldı. Programa Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün eşi Ümmühan Hülagü, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş'ın eşi Funda Altıntaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, Değirmendere Ali Özbay MYO Müdürü Doç. Dr. Ali Poyraz Gürson, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Proje koordinatörlüğünü Değirmendere Ali Özbay MYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nermin Demirkol ve İl Kültür Turizm Şube Müdür V. Hülay Özer'in, küratörlüğünü ise Öğr. Gör. Pelin Karadeniz'in üstlendiği sergide, Meryem Cineviz, Canan Neşeli, Nurgül Koca, Pakize Yavuz, Sevtap Yüksel'in çalışmaları yer aldı.

FARKLI YERLERDE SERGİLENECEK

Açılışta konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, "Gerek Helenistik dönem gerek Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde İzmit’te yaşamış ve kahramanlıklarıyla tarih sayfalarında yerini almış önemli şahsiyetleri anmak, gelecek kuşaklara aktarmak ve tabi ki unutmamak adına önemli bir sergide bir araya geldik. Bu çalışmayı Kocaeli'nin farklı yerlerinde de sergilemeye devam edeceğiz. Ayrıca Kocaeli’nin tanıtımı içinde minyatür hediyelik eşya yapımında da bu eserlerden yaralanabiliriz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Ali Poyraz Gürson ise konuşmasında; "Çok değerli bir çalışmaya imza atıyoruz. İlerleyen zamanlarda da birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Sergiyi oluşturan destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesinin ardından sergide emeği geçenlere teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi. Sergi, 7 Mayıs Pazartesi gününe kadar açık olacak.