Yönetim kurulumuzun 30.04.2018 tarih 424 sayılı kararı gereğince, derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı (Yalnızca, Mali, İdari ve Sportif konularla ilgili) aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 17.30’da Dolphin İş Merkezi Yunus Emre Kültür Merkezi Nikah Salonu İzmit – Kocaeli adresinde yapılacak. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü çoğunluğa bakılmaksızın, yine aynı yer, aynı saat ve aynı gündemle yapılacaktır.
Bugün 15:23 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:24 TSİ )
Kocaelispor’dan 23 Mayıs çağrısı!
Kocaelispor yönetimi 30 Nisan’daki toplantısının ardından 23 Mayıs’ta yalnızca mali, idari ve sportif konularla ilgili genel kurul yapılmasını kararlaştırdı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:23 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz