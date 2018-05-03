Kocaelispor’dan 23 Mayıs çağrısı!

Yönetim kurulumuzun 30.04.2018 tarih 424 sayılı kararı gereğince, derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı (Yalnızca, Mali, İdari ve Sportif konularla ilgili) aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 17.30’da Dolphin İş Merkezi Yunus Emre Kültür Merkezi Nikah Salonu İzmit – Kocaeli adresinde yapılacak. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü çoğunluğa bakılmaksızın, yine aynı yer, aynı saat ve aynı gündemle yapılacaktır.