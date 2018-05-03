MHP’de vekilliğe 32 aday adayı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Teşkilatında 24 Haziran Genel seçimleri için aday adaylığı başvuru süreci bugün (Perşembe) tamamlandı. MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü İl Binasında düzenlediği basın toplantısı ile Kocaeli’den 32 ismin başvuru yaptığını açıklarken resmi aday adayı listenin Cuma günü Genel Merkez’den açıklanacağını söyledi. Aydın Ünlü ayrıca aday adayları ile 12 İlçede her akşam saha programları düzenleyeceklerini ve 21 Mayıs’ta aday listesinin son halini belirleyeceklerini belirtti.

ALLAH TÜRK’Ü KORUSUN

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü açıklamasının başına 3 Mayıs Türkçülük günü ile ilgili olarak, “ Bugün 3 Mayıs Milliyetçilik ve Türkçülük günü. Yoğun ve çileli tarihimizin kararlılık ile belirlendiği gündür. Atatürk’ün emaneti ve Türkiye Cumhuriyetini korumak için ant içmiş neferlerin mücadele günüdür. Haksız yere yargılanan ve tek suçu vatan millet aşkı onların uyanış günüdür. Dış güçlere ve onların ülkeyi bölme çabalarının anlaşıldığı gündür. Mukaddes ve bayraklaşan hareketin günüdür 3 Mayıs. Tüm saygı değer kahramanlarımıza minnetlerimi sunuyorum, Allah Türk’ü korusun ve yüceltsin”dedi.

11 ADAY ADAYI KRİTERLERE UYMADI

Daha sonrasında milletvekili aday adayı başvuruları ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Aydın Ünlü, “MHP İl ve İlçe teşkilatları olmak üzere 32 aday adayı başvurumuz var. 11 aday kriterlere uymadığı için başvuru yaptırılmamıştır. Genel Merkez’den yarın resmi liste açıklanacaktır. Çalışma programımızda, tüm adaylara ulaşarak Cumartesi günü aday adaylarımızı kamuoyuna tanıtacağız. 5 Mayıs Cumartesi saat 10’da Antikkapı’da MHP aday adaylarını basın ile buluşturacağız. Ayrıca saha programlarımız başlayacak ve aday adaylarımız 12 ilçede her akşam bir ilçede olmak üzere çalışmaya başlayacaklardır. 21Mayıs’ta da değerlendirmeler yapılarak Genel Merkeze ileteceğiz” şeklinde konuştu. Toplantı sonrasında MHP Gölcük İlçe Teşkilatından aday adayı olan Abdullah Adalı, Gamze Can, Derya Çavdar, Orhan Altuntaş, İbrahim İnan Çakıroğlu kamuoyuna tanıtıldı.

BAŞVURU YAPAN 32 KİŞİ

MHP’den milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan 32 kişinin ismi şu şekilde oldu, Abdullah Adanur, Abdullah Sönmez, Alperen Şakacı, Burak Yılmaz, Derya Çavdar, Dursun Ali Furuncu, Ercan İnci, Erkan Azeri, Ertan Yılmaz, Ekrem Yılmaz, Gamze Can, Gürbüz Aslan, Haci Latif İşcen, Hilal Elmas, Hüseyin Parlak, İbrahim İnanç Çakıroğlu, İsmail Okumuş, Kemal Köse, Kübra Gündoğdu, Muhterem Çay, Musa Demir, Necati Deniz, Orhan Altuntaş, Ramazan Doğan, Semih Subaşı, Serkan Kural, Saffet Sancaklı, Tolga Öztürk, Vedat Akbulut, Yusuf Elikara, Yusuf Ziya Ünsal, Zeynep Adal