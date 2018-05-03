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Eryarsoy’dan seyyar sandık hatırlatması!

AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, yaptığı açıklama ile ‘Seyyar Sandık’ uygulamasını, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde ilk kez uygulanacağını dile getirdi.

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Konu hakkında açıklama yapan Eryarsoy, “Rahatsızlığı sebebiyle oy vermekte güçlük çeken vatandaşlarımıza yönelik ‘Seyyar Sandık’ uygulamasını ilk kez kullanacağız. Bu sayede anayasada tanımlanmış olan oy kullanma hakkıyla ilgili sağlık sorunu veya fiziki yetersizlik nedeniyle kişiler arasında oluşan eşitsizlik ortadan kalkmış olacak” dedi.

SAH TARİH 12 MAYIS

Oy vermede gizlilik şartının yine seyyar bir kabinle sağlanacağını dile getiren Eryarsoy, şöyle konuştu: “Vatandaşlarımız çevrelerinde bulunan ve bu imkandan faydalanmak isteyen kişileri bir yakını vasıtasıyla ilçe seçim kurullarına ya da mahalle muhtarlıklarına yönlendirsin. Bunun için kişilerin hastane veya aile sağlığı merkezlerinden alacağı durumunu ispatlayan evrak ile engelli beyan formu yeterli olacak ve seyyar sandık seçmeni olarak oyunu kullanma hakkı kazanılacak. Bu başvurularla ilgili son tarih ise 12 Mayıs.”

Bugün 15:40 TSİ - Siyaset

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