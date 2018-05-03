AKP’liler Yukarı Hereke’deydi

AKP Körfez İlçe teşkilatının 24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesindeki çalışmaları aralıksız sürüyor. İlçe başkanı Şener Söğüt, belediye başkan yardımcısı Faruk Denli, SKM Başkanı Selami Tanış, başkan yardımcıları Yukarı Hereke Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Seçim irtibat bürosunda bölge halkı ile bir araya gelen Söğüt, seçim çalışmalarını sahada sürdürdüklerini dile getirdi.
“SEÇİM HAYIRLI OLSUN”
Faruk Denli, Abdullah Cildan ve mahalle başkanı Orhan Kurhan’ın selamlama konuşmasının ardından konuşan Söğüt, “Yeni bir seçim arifesindeyiz. İnşallah bu süreci de yine zaferle tamamlamak istiyoruz. 24 Haziran seçimlerinin büyük hizmetlere vesile olmasını diliyoruz” diye konuştu. Bu arada toplantıda hartiye yeni katılan isimlere rozetleri takıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz