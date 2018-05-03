Sulu, başkanlık divanını açıkladı

Yeni başkan ile yapılan ilk toplantıda başkanlık divanı oluşturuldu. Bu arada Derinceli olarak bilinen İYİ Parti’nin milletvekili aday adaylarından Adil Gülez de ilçe başkanı Sulu ve ekibine tebrik ziyaretinde bulundu. Partide yeni başkanlık divanı şu isimlerden oluştu:
Metin Savaş SULU-Başkan
Ahmet YEŞİL-İlçe Muhasibi
Levent ALPAK-İlçe Sekreteri
Önder GÜNDOĞDU-Teşkilat Sorumlusu
Salih IŞIK-Hukuk ve Seçim İşleri Sorumlusu
İbrahim KUŞ-STK ve Mahalli İşler Sorumlusu
Yılmaz DANACI-Siyasi İlişkiler Sorumlusu
İbrahim Halil ÖZCAN-Sağlık ve Sosyal Politikalar Sorumlusu
Utku Kaan ERTEK-Medya, Tanıtım ve Propaganda Sorumlusu
Enver BAYRAM-Eğitim, Kültür ve Sanat Sorumlusu
Nural AYDINYER-Ar-Ge Sorumlusu
Ali YILDIRIM-Gençlik Kolları ve Siyasi Organizasyon
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz