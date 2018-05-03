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Bugün 15:45 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:46 TSİ )

Sulu, başkanlık divanını açıkladı

İYİ Parti Derince İlçe teşkilatında Esra Tolu’nun başkanlığı bırakmasının ardından göreve seçilen Metin Savaş Sulu, yönetim kurulu ile bir araya geldi.

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Yeni başkan ile yapılan ilk toplantıda başkanlık divanı oluşturuldu. Bu arada Derinceli olarak bilinen İYİ Parti’nin milletvekili aday adaylarından Adil Gülez de ilçe başkanı Sulu ve ekibine tebrik ziyaretinde bulundu. Partide yeni başkanlık divanı şu isimlerden oluştu:

Metin Savaş SULU-Başkan

Ahmet YEŞİL-İlçe Muhasibi

Levent ALPAK-İlçe Sekreteri

Önder GÜNDOĞDU-Teşkilat Sorumlusu

Salih IŞIK-Hukuk ve Seçim İşleri Sorumlusu

İbrahim KUŞ-STK ve Mahalli İşler Sorumlusu

Yılmaz DANACI-Siyasi İlişkiler Sorumlusu

İbrahim Halil ÖZCAN-Sağlık ve Sosyal Politikalar Sorumlusu

Utku Kaan ERTEK-Medya, Tanıtım ve Propaganda Sorumlusu

Enver BAYRAM-Eğitim, Kültür ve Sanat Sorumlusu

Nural AYDINYER-Ar-Ge Sorumlusu

Ali YILDIRIM-Gençlik Kolları ve Siyasi Organizasyon

Bugün 15:45 TSİ - Siyaset

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