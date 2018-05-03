Derneğin Gençlik Kolları Başkanı Kadir Ayar ve yönetiminin ağırladığı Dinç, Trabzonluların desteği ile büyük moral buldu. Buluşma sırasında konuşan milletvekili aday adayı Mehmet Dinç, “İlgi ve desteğiniz bizlere güç verdi. Hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu. Dernek başkanı Kadir Ayar da, “İçimizden çıkan kardeşimize destek olma kararını ortak istişare ile aldık. Hayırlı olsun” dedi.
Bugün 15:48 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:49 TSİ )
Dinç’e Trabzonlulardan destek
AKP Kocaeli Milletvekili aday adayı Mehmet Dinç, Gebze Trabzonlular Derneği’ni ziyaret etti.
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Bugün 15:48 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz