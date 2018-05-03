MMO’dan öğrencilere enerji verimliliği semineri

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kocaeli Şubesi Enerji Komisyonu tarafından her ay organize edilen, 'Enerji Verimliliği Semineri' Edebali Ortaokulu ve Özel Seymen Koleji’nden 20 öğrenci ve öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi. Şube Başkanı Murat Kürekçi'nin açılış konuşmasını yaptığı sunumunu Öğrenci Üye Komisyonundan Ezhel Nogay Tekin gerçekleştirdi. Öğrencilere buhar kazanı, kompresör ve pompalar ile ilgili tanıtımlar yapılarak, enerji verimliliği ile ilgili bilgiler aktarıldı.