Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kocaeli Şubesi Enerji Komisyonu tarafından her ay organize edilen, 'Enerji Verimliliği Semineri' Edebali Ortaokulu ve Özel Seymen Koleji’nden 20 öğrenci ve öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi. Şube Başkanı Murat Kürekçi'nin açılış konuşmasını yaptığı sunumunu Öğrenci Üye Komisyonundan Ezhel Nogay Tekin gerçekleştirdi. Öğrencilere buhar kazanı, kompresör ve pompalar ile ilgili tanıtımlar yapılarak, enerji verimliliği ile ilgili bilgiler aktarıldı.
Bugün 15:51 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 15:53 TSİ )
MMO’dan öğrencilere enerji verimliliği semineri
Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından Edebali Ortaokulu ve Özel Seymen Koleji’nden 20 öğrenciye enerji verimliliği ile ilgili bilgiler aktarıldı.
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Bugün 15:51 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz