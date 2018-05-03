Gölcük Tersanesi Sanat Okulu mezunları toplandı

1965 yılında kapanan en genç mezunun bile 70 yaş üzerinde olduğu Gölcük Tersanesi Sanat Okulu mezunlarının geleneksel 17’nci Mezunlar Buluşması geçtiğimiz günlerde İzmit Öğretmenevi’nde gerçekleşti. Tersane emekli komutanı Tuğamiral Mehmet Şevki Şekerefeli, İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği (İZSANDER) Başkanı Halil Atay ve yönetim kurulundan Levent Bahadır, Hollanda’dan 1962 mezunu Ekrem Akalın ve Almanya’dan 1962 mezunu İrfan Çalış başta olmak üzere yaklaşık 100 kişinin katıldığı programda duygusal anlar yaşandı.

KUR’AN-I KERİM TİLAVETİ İLE BAŞLADI

Vefat edenler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda mezunlar hep beraber İstiklal Marşı’nı okudu. Taşmektep Mezunları Grubunun Kurucu Başkanı Zihni Yılmaz, mezunlar programının gündemini aktararak tüm katılımcılara teşekkür etti. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen etkinliklerde çekilen fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi de gezilerek büyük beğeni topladı.

“ÖZEL GAYRET GÖSTERİYORUZ”

1944 yılı mezunu Haydar Özgür, 74 sene önce mezun olduğu okuldan mezun olan diğer öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Mithat Amasyalı ve milli futbolcu Vanlı Fuat Çelik, sağlık sorunlarına rağmen mezunlar buluşmasına katıldı. Genel Sekreter Hüseyin Sert, “Facebook ve WhatsApp sayfaları ile mezunlarımızı yakınlaştırmak ve kaynaştırmak için özel gayret gösteriyoruz” dedi.

TEKRAR BULUŞMAK İÇİN SÖZLEŞTİLER

İZSANDER Başkanı Halil Atay da duygularını dile getirerek, “Bu buluşma herkese örnek olmalı” dedi. Tersane Komutanı Tuğamiral Mehmet Şevki Şekerefeli, Gölcük Tersanesi Sanat Okulu’nun sıradan değil, kaliteli insan ve aranan sanatkarlar yetiştirdiğini, devletimize, ülkemize ve milletimize çok faydalı hizmetlerin mezunlar tarafından yapıldığını dile getirdi. Program, yemek ikramı ve dua ile son buldu. Tüm mezunlar gelecek sene yeniden buluşmak üzere sözleşti.