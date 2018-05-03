Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 15:52 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 15:53 TSİ )

Gölcük Tersanesi Sanat Okulu mezunları toplandı

Gölcük Tersanesi Sanat Okulu mezunlarının geleneksel 17’nci Mezunlar Buluşması İzmit Öğretmenevi’nde gerçekleşti. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı programda duygusal anlar da yaşandı

mask
Büyütmek için resme tıklayın

1965 yılında kapanan en genç mezunun bile 70 yaş üzerinde olduğu Gölcük Tersanesi Sanat Okulu mezunlarının geleneksel 17’nci Mezunlar Buluşması geçtiğimiz günlerde İzmit Öğretmenevi’nde gerçekleşti. Tersane emekli komutanı Tuğamiral Mehmet Şevki Şekerefeli, İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği (İZSANDER) Başkanı Halil Atay ve yönetim kurulundan Levent Bahadır, Hollanda’dan 1962 mezunu Ekrem Akalın ve Almanya’dan 1962 mezunu İrfan Çalış başta olmak üzere yaklaşık 100 kişinin katıldığı programda duygusal anlar yaşandı.

KUR’AN-I KERİM TİLAVETİ İLE BAŞLADI

Vefat edenler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda mezunlar hep beraber İstiklal Marşı’nı okudu. Taşmektep Mezunları Grubunun Kurucu Başkanı Zihni Yılmaz, mezunlar programının gündemini aktararak tüm katılımcılara teşekkür etti. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen etkinliklerde çekilen fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi de gezilerek büyük beğeni topladı.

“ÖZEL GAYRET GÖSTERİYORUZ”

1944 yılı mezunu Haydar Özgür, 74 sene önce mezun olduğu okuldan mezun olan diğer öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Mithat Amasyalı ve milli futbolcu Vanlı Fuat Çelik, sağlık sorunlarına rağmen mezunlar buluşmasına katıldı. Genel Sekreter Hüseyin Sert, “Facebook ve WhatsApp sayfaları ile mezunlarımızı yakınlaştırmak ve kaynaştırmak için özel gayret gösteriyoruz” dedi.

TEKRAR BULUŞMAK İÇİN SÖZLEŞTİLER

İZSANDER Başkanı Halil Atay da duygularını dile getirerek, “Bu buluşma herkese örnek olmalı” dedi. Tersane Komutanı Tuğamiral Mehmet Şevki Şekerefeli, Gölcük Tersanesi Sanat Okulu’nun sıradan değil, kaliteli insan ve aranan sanatkarlar yetiştirdiğini, devletimize, ülkemize ve milletimize çok faydalı hizmetlerin mezunlar tarafından yapıldığını dile getirdi. Program,  yemek ikramı ve dua ile son buldu. Tüm mezunlar gelecek sene yeniden buluşmak üzere sözleşti.

Bugün 15:52 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Üniversiteliler açık hava sinemasında buluştu mask
Üniversiteliler açık hava sinemasında buluştu
Yağmur ile Alpaslan dünya evine girdi mask
Yağmur ile Alpaslan dünya evine girdi
"Peygamberimizin Emanetleri ve Miraç" sergisi ziyarete açıldı mask
"Peygamberimizin Emanetleri ve Miraç" sergisi ziyarete açıldı
İzmit sinemalarında bu haftta mask
İzmit sinemalarında bu haftta
Dünya sanatçıları bu şenlikte buluşuyor mask
Dünya sanatçıları bu şenlikte buluşuyor
Evlenen çiftlere önce kitap seti, sonra nikah defteri mask
Evlenen çiftlere önce kitap seti, sonra nikah defteri
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
AKP'de böyle adaylık açıklaması görülmedi! mask
AKP'de böyle adaylık açıklaması görülmedi!
Karadeniz fıkrası gerçek oldu! mask
Karadeniz fıkrası gerçek oldu!
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki... mask
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki...
Kocaeli Üniversitesi personel alıyor! mask
Kocaeli Üniversitesi personel alıyor!
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti mask
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti
Baba ve oğlu gözaltında! mask
Baba ve oğlu gözaltında!

GALERİ

Genç kız voleybolda heyecan sürüyor… mask
Genç kız voleybolda heyecan sürüyor…
Ağaçlar yine kitap açacak mask
Ağaçlar yine kitap açacak
“Bizimkisi bir aşk hikayesi” mask
“Bizimkisi bir aşk hikayesi”
Koray Avcı, fabrika işçilerine konser verdi mask
Koray Avcı, fabrika işçilerine konser verdi
Deren’den çocuklara bayram hediyesi: İstanbul... mask
Deren’den çocuklara bayram hediyesi: İstanbul...
CHP’li gençler 1 Mayıs’ı Gebze’de kutladı mask
CHP’li gençler 1 Mayıs’ı Gebze’de kutladı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL