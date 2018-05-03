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Dün 15:53 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Dün 15:55 TSİ )

Suadiye Ortaokulu İspanya’dan geldi

Erasmus+ KA2 Stratejik Okul Ortaklıkları projesi kapsamında 4’üncü proje toplantısı için İspanya’nın Madrid şehrinde bulunan Suadiye Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri yurda geri döndü

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Kartepe’de eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren Suadiye Ortaokulu, Erasmus+ KA2 Stratejik Okul Ortaklıkları projesi kapsamında 4’üncü proje toplantısı için 15-21 Nisan tarihleri arasında İspanya’nın Madrid şehrinde bulunan “Colegio Publico Ocejon” eğitim toplantılarına katıldı.

TARİHİ VE KÜLTÜREL YERLER GEZİLDİ

Üç öğretmen ve dört öğrenci ile birlikte Madrid’de olduklarını söyleyen Okul Müdürü Hakan Bozan, proje sonuna kadar Ekim 2018’de Macaristan’da bulunan ortak okulların ziyaret edileceğini belirtti. Okul Müdürü Bozan, Madrid’de bulunulan süre kapsamında, gerek İspanya kültürünü ve gerekse de tüm ortaklar ile kültürel alışverişin yapıldığını, Madrid yerel makamları ile bir araya gelinerek başta Madrid olmak üzere tarihi ve kültürel yerlerin ziyaret edildiğini belirtti.

Dün 15:53 TSİ - Kültür-Sanat

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