Yaban hayvanları için fidan diktiler

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi, TEMA Vakfı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kocaeli Şube Müdürlüğü İşbirliği ile yapılan çalışmada tabiat turizminde farkındalık oluşturmak ve korunan alanları tanıtmak amacı ile Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkında yaban hayvanları için fidanlar dikerek tabiat yürüyüşü yapıldı.

300 ÖĞRENCİ KATILDI

Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkında yaban hayvanları için fidan dikimine 17 Ağustos İlkokulu, Sarımeşe İlkokulu, Kartepe Gazi İlkokulu, Eşme Yeni Yüksektepe Anaokulu, Derbent Anaokulu, Ali Güneri İlkokulu, Arslanbey İlkokulu, Şirinsulhiye İlkokulu’ndan Minik TEMA ve Yavru TEMA programı uygulayan 300’e yakın öğrenci katılım sağladı.