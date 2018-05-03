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İZGAZ’ı çocuklar yönetti

İZGAZ’ın devam eden Sen Yönet Projesi kapsamında en son 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Toplantısı düzenlendi. Çocuklara doğal gazın güvenli ve çevreci bir yakıt olması, kullanım alanları hakkında bilgi verildi.

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25’inci yılını kutlayan, Kocaeli’nin doğal gaz dağıtım şirketi İZGAZ, müşterileri için ayrıcalıklı bir projeyi daha hayata geçirdi. www.izgaz.com.tr/senyonet adresinden yapılan her 25’inci başvuru sahibi müşterisini, kurumun yönetim komitesi toplantılarına davet ediyor. Müşteriler bu toplantılarda hem istek ve görüşlerini dile getiriyor, hem de fikirleriyle kurumun geleceğine katkıda bulunuyorlar.

23 NİSAN’A ÖZEL TOPLANTI

Özel günlere önem veren İZGAZ, Sen Yönet Projesi kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Toplantısı düzenledi. Velileri tarafından, kendileri adına www.izgaz.com.tr/senyonet sayfasından projeye başvurusu yapılan Ebrar İnci Bozan, Yaren Ece Bozan, Tuna Koşan ve Ege Koşan proje kapsamında İZGAZ Yönetim Komitesi toplantısına katıldı.

İLK KEZ ŞİRKET TOPLANTISINA KATILDILAR

İlk kez bir şirket toplantısına katılan çocuklara İZGAZ Yönetim Komitesi, doğal gazın güvenli ve çevreci bir yakıt olması, kullanım alanları ve İZGAZ’ın 9 yıldır sahnelemekte olduğu çocuk tiyatrosu hakkında bilgi verdi. İZGAZ Genel Müdürü M. Gökalp Özkök, katılımlarından dolayı kentimizin çocuklarına teşekkürlerini sunarken, hem minik konuklarının hem de tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

PROJEYE NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ?

Sen Yönet projesiyle ilgili bilgi veren ve müşterilerini başvuruya davet eden İZGAZ Genel Müdürü M.Gökalp Özkök, “25. yıl coşkumuzu paylaşmak, geleceğimizi müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde planlamak, var olan bağlarımızı daha da kuvvetlendirmek ve operasyonlarımız hakkında birebir geribildirim almak amacıyla hayata geçirdiğimiz Sen Yönet Projemiz, İZGAZ ailesinin daha da bütünleşme projesidir. Toplantı detaylarına, İZGAZ’ın sosyal medya hesaplarından ve yayın organlarından ulaşabilmek ve www.izgaz.com.tr/senyonet sayfasından dilediğiniz toplantı tarihine başvuru yapmak mümkündür” dedi.

Dün 16:28 TSİ - Gündem

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