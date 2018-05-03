İzmit sinemalarında bu hafta

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Bir süredir birlikte olan Yaprak ve Ali, ilişkilerini çetenin diğer üyelerinden saklar. Aralarına yeni katılan Barış ise Ali’nin hayatını zorlaştırmaya başlamıştır. Grubun aksi üyesi Gökhan, hayallerindeki kız ile birlikte olmak için türlü fedakarlıklar yapmak zorunda kalır. Sinan ise artık tüm cazibesini kaybedince, güzellik kavramını sorgulamaya başlar. Büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olan Oğuz, annesi Zeliş Sultan’a hayatının en büyük kabusunu yaşatır. Bütün bu kargaşa içerisinde arkadaşları ve aşkı arasında kalan Yaprak, büyük bir sınav vermek zorunda kalır.

Oyun Gecesi

Max ve Annie’nin çiftler için oyun gecesi, Max’in kardeşi Brooks sahte haydutlar ve federal ajanların olduğu gizemli bir cinayet ayarladığında iyice karışır. Brooks kaçırılır ve her şey oyunun bir parçası gibi görünür. Fakat bu altı aşırı rekabetçi oyuncu gizemi çözmeye ve oyunu kazanmaya çalıştıkça bu “oyunun” ve Brooks’un göründüğü gibi olmadığını fark ederler. Bu kaotik gece boyunca, her dönemeç beklenmedik bir olaya yol açtıkça arkadaş grubu boylarından büyük bir işe kalkıştıklarını fark eder. Kuralların ve puanların olmadığı, oyuncuların kimler olduğu bilinmeyen bu gece ya uzun süredir yaşadıkları en eğlenceli gece ya da oyunun sonu olacaktır.

Doğruluk mu cesaret mi?

Türkçede "Doğruluk mu Cesaret mi" olarak adlandırdığımız oyunu temel alan korku filminde, bir grup arkadaş içinde bulundukları tehlikeyi bilmeden oyuna dahil oluyor. İlk başta oyunun ciddiyetini kavrayamayan gençler, yaşanan tuhaf rastlantıların üzerinde durmuyor. Ancak içlerinden biri yapacağını iddia ettiği herhangi bir şeyi yapmayı reddettiğinde ya da yalan söylediğinde bunun bedelini hayatıyla ödüyor. Oyunun ne kadar ölümcül olduğunu fark eden arkadaş grubu, hayatta kalabilmek için zamana karşı yarışmaya başlıyor...

Renkli Balık Yeni Dünyalar Kaşifi

Ailesi ve diğer deniz canlıları ile birlikte akvaryumda yaşayan Renkli isimli balık yeni dünyalar keşfetmek ister. Fakat bu isteğini gerçekleştirmesi kolay değildir. Üstelik ailesi ve akvaryumun tüm düzenini elinde bulunduran Mor Gözlü Ahtapot buna izin vermez. Akvaryumdan dışarıya sıçrayıp neler olduğunu öğrenmeye çalışan Renkli, akvaryumun içinde bulunduğu evin çocuğu Deniz ile tanışır. İkili kısa sürede arkadaş olur. Deniz'den dış dünya ile ilgili birçok şey öğrenen Renkli, bunları akvaryum canlılarına anlatmaya başlayınca Mor Gözlü Ahtapot ile arasında çatışma başlar. Renkli, her şeye rağmen hayallerini gerçekleştirip yeni dünyalar keşfedebilecek midir?

Kaç Kaçabilirsen

Ergüven ve İsmail aralarında 5 yaş bulunan iki kardeştir. 30 yaşında geveze, sakar ve her şeyi kafasında kurup en kötüsünü düşünen Egüven ve 35 yaşında disiplinli, kardeşinin gevezeliğinden bıkmış, korkuları olan ve belayı hep bir şekilde kendine çeken İsmail arasında kimi zaman çatışmalar çıkar. Kardeşler Çarçabuk Kargo'nun teslimat elemanları olarak çalışmaktadırlar. Şirketin teslimat minibüslerinden biri kaza yapmıştır ve kargolardan sadece Jack Black isimli alıcının kargosu kurtulur. İsmail ve Ergüven kargoyu teslim etmek için eski bir sinema salonu olan adrese giderler. Zile basarlar ancak kapının aralık olduğunu fark edip içeri girerler ve macera başlar!

Taksi 5

Parisli süper bir polis olan Sylvain Marot, aynı zamanda olağanüstü bir şofördür. Sylvain, eski emniyet müdürü şimdi ise Marsilya Belediye Başkanı olan Gibert tarafından, güçlü Ferrarilerle büyük bir soygun düzenleyen İtalyan Çetesini yakalamak için görevlendirilir. Fakat görevini yerine getirmek için, Marsilya’daki en kötü VTC sürücüsü olan ünlü taksi şoförü Daniel Morales’in yeğeni Eddy Maklouf ile çalışmak zorunda kalır.

Suç Takımı

Merkez Bankası her gün 120 milyon dolar nakit parayı dolaşımdan alıp imha etmektedir. Şehrin en başarılı silahlı soygun çetesi de Los Angeles'ın ünlü bankasının günlük olarak imha ettiği bu paraları almak için imkansız bir soygun planına girişir. Ancak farklı yeteneklerle donanmış olan bu elit ekibin işi planladıklarından daha zor olacaktır. Zira Los Angeles Şerif Bürosu'nun deneyimli ve cesur elemanları, hırsız çetesinin tam karşısında durmaktadır...