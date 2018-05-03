Ferhan Şensoy aday adayı oldu

CHP eski İl Başkanı Ferhan Şensoy, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimlerde milletvekili aday adaylığı için genel merkeze giderek dün başvuru belgesini teslim etti. 2010-2011 yılları arasında Kocaeli il başkanlığı yapan Ferhan Şensoy, CHP’nin birçok kademesinde de görev yaptı. 2010 yılında yapılan il başkanlığı seçimlerinde 314 oy alan Ferhan Şensoy, 251 oy alan mevcut İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ı sandığa gömmüştü.