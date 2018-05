Akpınar: Ülkeye dair düşlerimiz var

DİSK Sosyal-İş Sendikası İşyeri Temsilcisi ve aileden CHP’li olan Yeşim Akpınar, 24 Haziran’da yapılacak olan erken seçimde CHP milletvekili aday adaylığını il binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla duyurdu. Akpınar’ın adaylık açıklamasına CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Turan ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

KİMSE BEN YOKUM DİYEMEZ

İlk olarak söz alan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Aday adaylığı anlamında partimize çok fazla talep var. Hepsi bakanlık, başbakanlık yapabilecek kalitede insanlar. Ben Yeşim kardeşime partimize bu kadar yoğun bir katılım sağlaması nedeniyle teşekkür ediyorum. Kendisini bu anlamda kutluyorum. Katılımcılara da teşekkür ediyorum. Buradaki arkadaşlarımdan isteğim seçim süresince çok iyi çalışmalarıdır. Hepimiz kendi yaşam alanlarında çalışmak zorundayız. Çok önemli bir seçim sürecindeyiz. Kimse ben yokum diyemez, dememeli. Hiçbir arkadaşım o varsa ben yokum diyemez. Bu parti cumhuriyetin çimentosudur. Ben hepinize güveniyorum. Yeşim hanıma da bu çıktığı yolda başarılar diliyorum” dedi.

“HDP’Yİ ŞEYTANLAŞTIRIYORLAR”

Adaylık açıklamasında konuşan Yeşim Akpınar, “Ülkemiz zorba bir iktidarın, güç zehirlenmesi yaşayan artık ne yapacağını kestiremediğimiz ırkçı, faşist, gerici bir tiranın hezeyanıyla karanlığa sürükleniyor. AKP lideri seçim stratejisini derinde hissedilen ekonomik krizin patlamasından evvel, İYİ Parti’yi seçime sokmamak, Halkların Demokrasi Partisi’ni (HDP) şeytanlaştırarak sistemin dışına itmek üzerine kurmuştur. Aslında yenildiği 16 Nisan Referandumunun bir araya gelenlerini sürekli FETÖ-PKK diye niteleyen kendi dışındakileri vatan haini ilan eden bir AKP var karşımızda” dedi.

“UMUDU YENİDEN YEŞERTMELİYİZ”

Akpınar, “Akademi susturuluyor, köklü üniversiteler bölünüyor, üniversiteler çoraklaştırılıp sosyalistler kürsülerinden ve öğrencilerinden koparılıyor. Kadınlar sokaklarda şort giydiği için şiddete maruz kalıyor. Halklara düşman, bilime düşman, kadına düşman, doğaya düşman bu talancı iktidar artık gitmelidir. Bizler bu ülkenin gerçek sahiplerine yüzümüzü dönmeliyiz. Kurtuluş emekçilerde kadınlarda ve gençlerdedir. Biliyorum, zaman zaman umudumuzu yitirdiğimiz anlar oluyor. Umudu yeniden yeşertmeliyiz. Bizlerin bu ülkeye dair düşleri var. İşte bu sorumluluk bilinciyle umudumu her yitirdiğimde, daha 25 yaşında idam sehpasında Denizin son sözlerini sığınıyorum. “Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi” diye konuştu.

“HALKLARIN KARDEŞLİĞİNE İNANIYORUM”

Umudumu her yitirdiğimde eli öpülesi Türkan Saylan a yapılanları hatırlıyorum diyen Akpınar, “Umudumu her yitirdiğimde Ergenekon kumpasıyla intihar eden onurlu asker Ali Tatar’ı hatırlıyorum. Umudumu her yitirdiğimde aslında bu hükümetin unutamadığı Gezi Direnişi ve o pırıl pırıl aydınlık fidanları hatırlıyorum. Umudumu her yitirdiğimde o dik duruşuyla Ahmet Şık’ın kararlı çığlığı kulaklarımda çınlıyor “Kahrolsun İstibdat Yaşasın Hürriyet” Umudumu her yitirdiğimde Kocaeli Üniversitesi’nin ve bilimin yüz akı barış imzacısı Onur Hamzaoğlu bana Sincan Cezaevi’nden sesleniyor “Umudunu kaybetme kardeşim bizim bir hayalimiz var. Onlar kadın düşmanı İbrahim Tatlıses’i, uyuşturucu satıcısı Deniz Seki’yi milli diye pompalaya dursunlar, ben halkların kardeşliğine inanıyor, açıp bir Ahmet Kaya dinliyorum ve artık bir şey yapmam gerektiğini biliyorum” dedi.