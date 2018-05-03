Fidancı: Mücadele edecek dirayetteyim

CHP Körfez İlçe eski Yönetim Kurulu üyesi ve CHP’nin Adalet ve Demokrasi Kurultayında Divan’da yer alan Yaprak Fidancı 24 Haziran’da yapılacak erken seçim için milletvekili aday adaylığını il binasında gerçekleştirdiği basın açıklaması ile kamuoyuna duyurdu. Aday adaylık başvuru dosyasını genel merkeze teslim eden Fidancı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak tarafından yapılan mülakattan da geçmişti. Fidancı’nın adaylık açıklamasına CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın yanı sıra İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

SESSİZCE OTURAMAZDIM

Adaylık açıklamasında neden aday olduğunu anlatan Yaprak Fidancı, “Bir anne olarak ülkemizin bugün içinde bulunduğu durumda yüzbinlerce kadın ve çocuk, yetmezmiş gibi hayvanlar şiddete, tacize, tecavüze uğruyor, öldürülüyor, halkımız açlık sınırının altında yaşıyor, kısaca aç geziyor, OHAL ve KHK’larla topluma her türlü zulüm normalleştiriliyor. Ülkenin kaynakları yağmalanıyor, niteliksiz eğitim ile gelecek neslimiz elimizden kayıyor, çevre talan edilip, tarım ve su kaynakları hiçe sayılıp ülke inşaat şantiyesine dönerken, sözde ücretsiz olan sağlık hizmetleriyle nefes alabildiğimiz her güne şükretmek durumunda bırakılıyorken, bize bugün birey olarak yaşama hakkını tanıyan Atama, ülkeme olan borcumla evimde ya da işyerimde sessizce oturamazdım” dedi.

MÜCADELE EDECEK DİRAYETTEYİM

İlçemiz kadınlarının, toplumun desteği ve elbette Genel Başkanımızın kadın ve gençlerin siyasete etkin görev almaları konusundaki olumlu tavrından cesaret alarak bu göreve talip oldum diyen Fidancı, “TBMM’inde hem partisinin bir neferi olarak günümüz koşullarıyla mücadele edecek dirayete, hem de bölgemiz bakımından önem arz eden çevre sorunlarıyla siyasi olarak mücadele edecek donanım, bilgi ve mevzuata hakimim. Aday adaylığı sürecimin, siyasi faaliyet ve çevre aktivitelisini bizler gibi sokaklarda sürdürenlere, özellikle kadınlara, mücadele etme, öncü olmak konusunda cesaretlerini artıracaktır. Bu zorlu süreçte sahalarda görüşmek temennisiyle, hepinize buraya gelip zaman ayırdığınız için teşekkür ederim” açıklamalarında bulundu.