CHP’den 120 avukat, sandıkları koruyacak

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay parti binasında düzenlediği toplantıda seçim çalışmalarını değerlendirmek üzere il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe örgütü başkanları ile bir araya geldi. Sarıbay ilk olarak geçtiğimiz günlerde Kayseri’de düzenlenen CHP İl Başkanları Toplantısı hakkında bilgi verdi. İl başkanları toplantısının sonuç bildirgesini paylaşan Sarıbay ardından seçim güvenliği ve seçim propagandasını yürütecek koordinasyon merkezinin çalışmalarına değindi.

MÜHÜRSÜZ OYLARA ÇÖZÜM

Sarıbay, tüm Kocaeli’deki sandıklarda seçim güvenliğini sağlamak üzere, sandık görevlilerinin yanı sıra partili 120 avukatı görevlendirdiklerini kaydetti. Yüksek Seçim Kurulu’nun son seçimlerde de büyük tepki çeken ‘Mühürsüz oy kullanımı’ kararına da değinen Sarıbay, “Mühürsüz oyların kullanımının önüne geçecek formülü bulduk” diye konuştu. Sarıbay, “Oy pusulaları ve zarflı tek tek sayılarak mühürlenecektir. Sandık başkanı dahil tüm sandık görevlisi olan parti üyelerinin imzasını taşıyan tutanaklar zabt altına alınacak ve böylelikle mühürsüz oy kullanımının önüne geçeceğiz” dedi.