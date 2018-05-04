Mendil satan kadına çarpan sürücü yakalandı!

Önceki gün akşam saatlerinde, Darıca Abdi İpekçi Mahallesi Ethembey Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen, mendil satarak geçimini sağlayan Fatma Özkan'a çarpan sürücü, aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. Polis, otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Polis, otomobil sürücüsü 29 yaşındaki M.Ö. ile kazaya neden olduğunu ileri sürdüğü ticari taksi sürücüsü 30 yaşındaki M.C.'yi gözaltına aldı. İstasyon Polis Amirliği’ne getirilen sürücü M.Ö. buradaki ifadesinde kaza yapmasına M.C. isimli taksi şoförünün neden olduğunu belirterek, olay yerinden kaçmak istemediğini, ancak kalabalığın yoğunlaşması üzerine korkup kaza yerinden uzaklaştığını söyledi. M.Ö. ve M.C. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.