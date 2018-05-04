Yol verme kavgasında yeni gelişme!

Önceki gün, Cami Mahallesi Kaplan Caddesi Deniz Feneri mevkiinde, minibüs ve otomobil içerisindeki 2 grup arasında yol verme meselesi nedeniyle kavga çıktı. Bir kişinin tabanca ile ateş açması sonucu Ö.E. kolundan yaralandı. Kavgaya karışanlar minibüsün camlarını kırdı. Olayın ardından araştırma başlatan polis, 27 yaşındaki C.S., 20 yaşındaki F.E., 24 yaşındaki H.Y. ve 21 yaşındaki R.T.'yi gözaltına alırken, olayda kullanılan silah ele geçirildi. Silahı kullanan kişinin R.T. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.