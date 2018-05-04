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Yol verme kavgasında yeni gelişme!

Darıca'da, yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada 27 yaşındaki Ö.E. tabanca ile ateş açılması sonucu yaralanırken, kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.

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Önceki gün, Cami Mahallesi Kaplan Caddesi Deniz Feneri mevkiinde, minibüs ve otomobil içerisindeki 2 grup arasında yol verme meselesi nedeniyle kavga çıktı. Bir kişinin tabanca ile ateş açması sonucu Ö.E. kolundan yaralandı. Kavgaya karışanlar minibüsün camlarını kırdı. Olayın ardından araştırma başlatan polis, 27 yaşındaki C.S., 20 yaşındaki F.E., 24 yaşındaki H.Y. ve 21 yaşındaki R.T.'yi gözaltına alırken, olayda kullanılan silah ele geçirildi. Silahı kullanan kişinin R.T. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Bugün 08:45 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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