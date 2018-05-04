Liderler için İMZA GÜNÜ

24 Haziran 2018 seçimlerinde ilk kez 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı gösterme sistemi devrede. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığına aday oldu. 100 bin imza verme işlemi bugün saat 08.00'da başlayıp, 9 Mayıs 2018 tarihinde saat 20.00’de sona eriyor. 100 bin imzanın şartları arasında noter şartı yok. Saat 08.00’de başlayacak imza işlemi, saat 20.00’ye kadar devam edecek. 100 bin imzayı seçmenler ilçe seçim kurullarına bizzat giderek atacaklar.