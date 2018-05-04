İzmit Tavşantepe Mahallesi Sert Sokak adresinde bulunan Haydar Utar'a ait evin kömürlüğünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ev sahipleri ve komşular yangına kendi imkanları ile müdahalede bulunurken bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yangında dumandan etkilenen Haydar Utar ve ismi öğrenilemeyen iki kadına olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Yangında kömürlük ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Bugün 09:11 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 12:23 TSİ )
Kömürlük yandı, 3 kişi dumandan etkilendi
İzmit'te, bir evin bahçesinde bulunan kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.
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Bugün 09:11 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz