Kömürlük yandı, 3 kişi dumandan etkilendi

İzmit Tavşantepe Mahallesi Sert Sokak adresinde bulunan Haydar Utar'a ait evin kömürlüğünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ev sahipleri ve komşular yangına kendi imkanları ile müdahalede bulunurken bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yangında dumandan etkilenen Haydar Utar ve ismi öğrenilemeyen iki kadına olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Yangında kömürlük ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.