Gebze ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde yatırımları olan Başaran Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Başaran, MHP Kocaeli’den milletvekili aday adaylığı için resmi başvurusunu genel merkeze yaptı.
Bugün 09:29 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 09:34 TSİ )
Holding patronu MHP'den aday adayı oldu!
Gebzeli iş adamı Ömer Faruk Başaran MHP Kocaeli'den milletvekili aday adayı oldu.
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Bugün 09:29 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
(1 )
Nurettin Öztürk - mhp için son seçim.bu seçimden sonra mhp kapanabilir.
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