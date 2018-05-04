Alınan bilgilere göre, kalbinde rahatsızlığı olduğu için doktordan randevu alan Harun Çelik, uzman doktora çıkacağı günü beklerken evinde aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Harun Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 3 çocuk babası olan Harun Çelik, 1,5 yıl önce de ağabeyini kalp krizinden kaybetmişti. Harun Çelik’in cenazesi Kastamonu Havaalanı’nda yapılacak olan tören sonrasında Körfez Kasımlar Köyü’nde toprağa verilecek.
Bugün 09:37 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:07 TSİ )
Körfezli Harun kalbine yenildi!
Körfez Yeniyalı Mahallesi'nde ikamet eden ve Kastamonu Havaalanı’nda çalışan Harun Çelik (35) geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybetti.
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Bugün 09:37 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz