Körfezli Harun kalbine yenildi!

Alınan bilgilere göre, kalbinde rahatsızlığı olduğu için doktordan randevu alan Harun Çelik, uzman doktora çıkacağı günü beklerken evinde aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Harun Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 3 çocuk babası olan Harun Çelik, 1,5 yıl önce de ağabeyini kalp krizinden kaybetmişti. Harun Çelik’in cenazesi Kastamonu Havaalanı’nda yapılacak olan tören sonrasında Körfez Kasımlar Köyü’nde toprağa verilecek.