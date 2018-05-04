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Körfez Ticaret Odası’nda Komite Başkanları toplandı

Körfez Ticaret Odası gerçekleştirilen seçimlerin ardından bir dizi faaliyet yapmaya devam ediyor bu kapsamda komite başkanları toplantısı düzenleyen Körfez Ticaret odası komite başkanlarına oda işleyişi ve üye ziyaretleri ile ilgili pek çok bilgilendirme yaptı.

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Körfez Ticaret Odası gerçekleştirilen seçimlerin ardından bir dizi faaliyet yapmaya devam ediyor bu kapsamda komite başkanları toplantısı düzenleyen Körfez Ticaret odası komite başkanlarına oda işleyişi ve üye ziyaretleri ile ilgili pek çok bilgilendirme yaptı. Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Baki Susam, yönetim kurulu üyesi İlker Can Dönmez komite başkanları Razinihan Hacet, Rasim Kırveli, Halil Küçük, Yunus Coşkun, Lokman Gözübüyük, Hasan Yılmaz, Ayhan Karataş, Ozan Yıldırım, Mehmet Özdemir ve Ayşe Hacet Aşar Katılım sağladı.

"Amacımız Gidilmeyen Üye Kalmamasıdır"

Gerçekleştirilen toplantıda üye ziyaretlerine vurgu yapan Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ‘’ odamızın bundan sonraki işleyişinde siz komite başkanlarımıza büyük iş düşüyor. Sizin gerçekleştirdiğiniz üye ziyaretlerinden bizlere getirdiğiniz konular bizlerin çalışmalarının temelini oluşturacak, amacımız gidilmeyen üye kalmamasıdır. Gerçekleştirdiğiniz ziyaretlerde sizlere teslim edilecek bilgi formlarını eksiksiz doldurmanız bizim oda olarak ulaşamadığımız üye kalmaması demektir. Sizlerden ricamız sizlere verilen üye bilgi fomlarını gerçekleştirdiğiniz üye ziyaretlerinde eksiksiz doldurtmanızdır. Unutmayın komiteler çalışırsa oda çalışır’’ dedi.

2 Ayda Bir Komite Başkanları Toplantısı Yapacağız

Toplantıda komite başkanları ile birlikte 2 ayda bir toplanma kararı alan Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ‘’ komite başkanlarımız ile 2 aylık periyodlarla yapacağımız toplantılarda önceki iki ayın değerlendirmesini yapacağız bu süreçte ne kadar üye gezildi, bilgi formlarının kontrolü, sektör sorunlarını tespit etmiş olarak düzenimizi oturtacağız. Ben katılan tüm komite başkanlarıma teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.

Bugün 10:05 TSİ - Gündem

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