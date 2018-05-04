Taksinin altında kaldı! Soruşturma bile açılmadı...

İzmit Yürüyüş Yolu Fevziye Camisinin önünden karşıdan karşıya geçmek isteyen Erhan Ercan (28) isimli vatandaş, ticari bir taksinin altında kaldı. Aracıyla çarptığı kişiyi İzmit Devlet Hastanesi'nin aciline bırakan taksi şoförü daha sonra kayıplara karıştı. Engelli babasıyla İlimtepe Kalıcı Konutlar'ında ikamet eden, hiçbir sosyal güvencesi olmayan Erhan Ercan, hastanede ameliyat edildi. Hastane sistemine trafik kazası diye girilmesine rağmen, hastanenin günlük olarak tuttuğu Günlük Adli Vaka Defteri'ne her hangi bir girişin yapılmadığı, bu nedenle de her hangi bir soruşturmanın açılmadığı öğrenildi.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Hastanede yatmakta olan Erhan Ercan, "Karşıdan karşıya geçmek isterken, aniden süratli bir şekilde gelen ticari taksi bana vurdu. Sonra beni hastanenin kapısına bıraktı gitti. Bir daha sormadı. Hastaneye geldiğim anda hiç bir polis benden ifade almadı. Şu anda ayağıma platin koydular; sakat kalma ihtimalimde olabilir" diyerek, taksi şoföründen şikayetçi olduğunu söyledi.