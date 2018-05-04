24 Haziran Genel Seçimleri için Saadet Partisi'nde Cumhurbaşkanı adayı olarak Temel Karamollaoğlu isminde karar kılındı. 4-9 Mayıs 2018 tarihleri arasında Temel Karamollaoğlu için imza toplayacak olan partililer, bugün itibariyle İlçe Seçim Kurullarına akın etti. Sabah saat 08.00’de başlayacak imza için dakikalar öncesinde seçim kuruluna gelen partililer, mesainin başlamasıyla imza vermek için sıraya girdiler. Günün ilerleyen saatlerinde yoğunluğun daha da artacağı tahmin ediliyor.
Bugün 10:29 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:44 TSİ )
İlk imzalar gelmeye başladı
Saadet Partisin'in Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu için imza vermek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde ilçe seçim kurullarına akın etti.
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Bugün 10:29 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz