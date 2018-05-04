İlk imzalar gelmeye başladı

24 Haziran Genel Seçimleri için Saadet Partisi'nde Cumhurbaşkanı adayı olarak Temel Karamollaoğlu isminde karar kılındı. 4-9 Mayıs 2018 tarihleri arasında Temel Karamollaoğlu için imza toplayacak olan partililer, bugün itibariyle İlçe Seçim Kurullarına akın etti. Sabah saat 08.00’de başlayacak imza için dakikalar öncesinde seçim kuruluna gelen partililer, mesainin başlamasıyla imza vermek için sıraya girdiler. Günün ilerleyen saatlerinde yoğunluğun daha da artacağı tahmin ediliyor.